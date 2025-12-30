Відео
Зарядіть усі гаджети — Укренерго попередило про відключення

Зарядіть усі гаджети — Укренерго попередило про відключення

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 11:18
В Україні будуть відключення світла — де найважча ситуація
Енергетик біля пошкодженого енергооб'єкта. Фото: REUTERS

В Україні у вівторок, 30 грудня, будуть відключення електроенергії, попри загальну тенденцію до зниження споживання. У більшості регіонів продовжують застосовувати погодинні відключення для населення, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У деяких областях виникла складна ситуація з заживленням споживачів.

Про це повідомили в пресслужбі Укренерго.

Відключення електрики в Україні 30 грудня

Енергетики попередили, що зараз найскладніша ситуація з енергопостачанням фіксується у прифронтових і прикордонних областях. Після ворожих обстрілів значна кількість споживачів залишається без світла на Чернігівщині.

Також повністю або частково знеструмлені населені пункти є у Харківській та Сумській областях.

Крім того, через негоду без електропостачання залишаються 14 населених пунктів у Тернопільській області. Енергетики працюють над відновленням живлення.

Водночас споживання електроенергії в Україні зменшується. Станом на ранок 30 грудня воно було нижчим, ніж напередодні, що пов’язують із ясною погодою в західних і частині центральних регіонів та активнішою роботою побутових сонячних електростанцій. Попри це, в умовах пошкодженої енергосистеми зберігається потреба в ощадливому споживанні.

Енергетики наголошують, що графіки відключень можуть змінюватися залежно від ситуації, і закликають стежити за повідомленнями регіональних операторів.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
