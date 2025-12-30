В Україні будуть відключення світла — де найважча ситуація

Зарядіть усі гаджети — Укренерго попередило про відключення
В Україні у вівторок, 30 грудня, будуть відключення електроенергії, попри загальну тенденцію до зниження споживання. У більшості регіонів продовжують застосовувати погодинні відключення для населення, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У деяких областях виникла складна ситуація з заживленням споживачів.
Про це повідомили в пресслужбі Укренерго.
Відключення електрики в Україні 30 грудня
Енергетики попередили, що зараз найскладніша ситуація з енергопостачанням фіксується у прифронтових і прикордонних областях. Після ворожих обстрілів значна кількість споживачів залишається без світла на Чернігівщині.
Також повністю або частково знеструмлені населені пункти є у Харківській та Сумській областях.
Крім того, через негоду без електропостачання залишаються 14 населених пунктів у Тернопільській області. Енергетики працюють над відновленням живлення.
Водночас споживання електроенергії в Україні зменшується. Станом на ранок 30 грудня воно було нижчим, ніж напередодні, що пов’язують із ясною погодою в західних і частині центральних регіонів та активнішою роботою побутових сонячних електростанцій. Попри це, в умовах пошкодженої енергосистеми зберігається потреба в ощадливому споживанні.
Енергетики наголошують, що графіки відключень можуть змінюватися залежно від ситуації, і закликають стежити за повідомленнями регіональних операторів.
