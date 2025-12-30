У січні кількість відключень світла можуть скоротити до двох черг

Енергетики ДТЕК. Фото: ДТЕК

У січні кількість черг відключень електроенергії в Україні може скоротитися з чотирьох до двох. Це пов'язано з тим, що на стабілізацію енергосистеми одночасно впливають кілька чинників, які стануть доступними з січня.

Про це висловився в ефірі Ранок.LIVE заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.

За його словами, подібна ситуація вже спостерігалася раніше, зокрема у вересні, коли споживачів закликали активніше користуватися потужними електроприладами вдень. Тоді енергосистема змогла частково вирівняти навантаження, і нині, на думку експерта, можливе повторення цього сценарію.

Експерт висловив припущення, що за умови повторних відключень у вечірній час споживачі знову почнуть більш обережно ставитися до використання електроенергії. Це, за його словами, може допомогти вирівняти навантаження на систему й сприяти скороченню графіків відключень у найближчі місяці.

"У нас минулого року була така цікава ситуація, коли споживачі насправді перестали створювати вечірній пік електроенергії. Це був дуже цікавий момент, від ранішнього піка електроенергії ми не можемо відмовитися, мабуть, чоловіку треба просувати сорочку, чи дружина повинна приготувати їжі для себе, для дітей. А от вечірній пік насправді ми як споживачі вирівнювали, і я сподіваюся, що зараз пару разів нам дасть по рукам відключення по вечорах. Тобто ми почнемо знову замислюватися і прийдемо до такого обережного споживання електроенергії", — сказав Закревський.

