В январе количество отключений света могут сократить до двух очередей

В январе количество очередей отключений электроэнергии в Украине может сократиться с четырех до двух. Это связано с тем, что на стабилизацию энергосистемы одновременно влияют несколько факторов, которые станут доступными с января.

Об этом высказался в эфире Ранок.LIVE заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

По его словам, подобная ситуация уже наблюдалась ранее, в частности в сентябре, когда потребителей призвали активнее пользоваться мощными электроприборами днем. Тогда энергосистема смогла частично выровнять нагрузку, и сейчас, по мнению эксперта, возможно повторение этого сценария.

Эксперт высказал предположение, что при условии повторных отключений в вечернее время потребители снова начнут более осторожно относиться к использованию электроэнергии. Это, по его словам, может помочь выровнять нагрузку на систему и способствовать сокращению графиков отключений в ближайшие месяцы.

"У нас в прошлом году была такая интересная ситуация, когда потребители на самом деле перестали создавать вечерний пик электроэнергии. Это был очень интересный момент, от утреннего пика электроэнергии мы не можем отказаться, видимо, мужу надо продвигать рубашку, или жена должна приготовить еды для себя, для детей. А вот вечерний пик на самом деле мы как потребители выравнивали, и я надеюсь, что сейчас пару раз нам даст по рукам отключение по вечерам. То есть мы начнем снова задумываться и придем к такому осторожному потреблению электроэнергии", — сказал Закревский.

