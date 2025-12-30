Видео
Видео

Графики отключений света могут сократиться — при каких условиях

Графики отключений света могут сократиться — при каких условиях

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 10:39
В январе количество отключений света могут сократить до двух очередей
Энергетики ДТЭК. Фото: ДТЭК

В январе количество очередей отключений электроэнергии в Украине может сократиться с четырех до двух. Это связано с тем, что на стабилизацию энергосистемы одновременно влияют несколько факторов, которые станут доступными с января.

Об этом высказался в эфире Ранок.LIVE заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

Читайте также:

Когда в Украине отменят или сократят отключения света

По его словам, подобная ситуация уже наблюдалась ранее, в частности в сентябре, когда потребителей призвали активнее пользоваться мощными электроприборами днем. Тогда энергосистема смогла частично выровнять нагрузку, и сейчас, по мнению эксперта, возможно повторение этого сценария.

Эксперт высказал предположение, что при условии повторных отключений в вечернее время потребители снова начнут более осторожно относиться к использованию электроэнергии. Это, по его словам, может помочь выровнять нагрузку на систему и способствовать сокращению графиков отключений в ближайшие месяцы.

"У нас в прошлом году была такая интересная ситуация, когда потребители на самом деле перестали создавать вечерний пик электроэнергии. Это был очень интересный момент, от утреннего пика электроэнергии мы не можем отказаться, видимо, мужу надо продвигать рубашку, или жена должна приготовить еды для себя, для детей. А вот вечерний пик на самом деле мы как потребители выравнивали, и я надеюсь, что сейчас пару раз нам даст по рукам отключение по вечерам. То есть мы начнем снова задумываться и придем к такому осторожному потреблению электроэнергии", — сказал Закревский.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия готовит новые атаки на энергосистему Украины и будет делать их системными.

Также эксперты посоветовали, какую зарядную станцию выбрать для непродолжительных отключений света.

Анастасия Постоенко
Автор:
Анастасия Постоенко
