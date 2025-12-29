Відео
Україна
На Тернопільщині понад 12 тисяч споживачів залишилися без світла

На Тернопільщині понад 12 тисяч споживачів залишилися без світла

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 10:17
На Тернопільщині сталися масові відключення електроенергії
Ремонтні роботи. Фото ілюстративне: ДТЕК

На Тернопільщині вранці у понеділок, 29 грудня, виникли масштабні відключення світла. Відомо, що без електроенергії залишилося 12 699 споживачів у 109 населених пунктах.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської ОВА.

Читайте також:

На Тернопільщині масштабні відключення світла 29 грудня

У Тернопільській області через погіршення погодних умов сталися аварійні відключення електроенергії

В обласній військовій адміністрації повідомили, що аварійно-виїзні бригади працюють у посиленому режимі. Енергетики проводять відновлювальні роботи, щоб якомога швидше повернути електропостачання.

Мешканців області закликають дотримуватися правил безпеки, зокрема бути обережними поблизу дерев і ліній електропередач.

Нагадаємо, вчора, 28 грудня, Україну накрили сильні хуртовини. Найгірша погодна ситуація виникла на заході країни. 

Тим часом українська енергетика страждає і від російських обстрілів. так у ніч проти 28 грудня під атаками опинилося кілька областей.

Тернопільська область електропостачання Укренерго відключення світла графіки відключень світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
