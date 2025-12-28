Ситуація зі світлом в Україні 28 грудня — деталі від Міненерго

У Міненерго пояснили, яка наразі ситуація зі світлом в Україні
Російські окупанти у ніч проти 28 грудня знову атакували обʼєкти енергетичної інфраструктури в декількох областях України. Наразі триває ремонт, аби повернути в роботу пошкоджене обладнання. Крім того, діють графіки та екстрені відключення світла.
Про це повідомила пресслужба Міненерго у Telegram.
Ситуація зі світлом в Києві 28 грудня
У столиці поступово відновлюють світло після російських обстрілів. Правий берег Києва повернувся до графіків відключень, але на лівому — продовжують діяти аварійні знеструмлення.
На Київщині наразі без світла залишаються ще понад 19 тисяч споживачів. Там також діють аварійні відключення.
Ситуація в Чернігівській області
Внаслідок російських ударів без світла залишаються понад 20 тисяч абонентів у Чернігівській області.
Що відбувається в інших областях?
У решті регіонів України застосовуються графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів, а також бізнесу.
"На жаль, Росія нанесла суттєвих ушкоджень енергетичній інфраструктурі регіону. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілів. Роботи тривають цілодобово", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ДТЕК оновило графіки відключення світла на правому березі Києва на 28 грудня.
А в Одесі за окремими адресами тривають екстрені відключення електроенергії. Наразі спостерігається перевантаження ліній після російських обстрілів.
