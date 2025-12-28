Ситуація зі світлом в Україні 28 грудня — деталі від Міненерго

Ремонт блоків ТЕС. Фото: ДТЕК

Російські окупанти у ніч проти 28 грудня знову атакували обʼєкти енергетичної інфраструктури в декількох областях України. Наразі триває ремонт, аби повернути в роботу пошкоджене обладнання. Крім того, діють графіки та екстрені відключення світла.

Про це повідомила пресслужба Міненерго у Telegram.

Ситуація зі світлом в Києві 28 грудня

У столиці поступово відновлюють світло після російських обстрілів. Правий берег Києва повернувся до графіків відключень, але на лівому — продовжують діяти аварійні знеструмлення.

На Київщині наразі без світла залишаються ще понад 19 тисяч споживачів. Там також діють аварійні відключення.

Ситуація в Чернігівській області

Внаслідок російських ударів без світла залишаються понад 20 тисяч абонентів у Чернігівській області.

Що відбувається в інших областях?

У решті регіонів України застосовуються графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів, а також бізнесу.

"На жаль, Росія нанесла суттєвих ушкоджень енергетичній інфраструктурі регіону. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілів. Роботи тривають цілодобово", — йдеться у повідомленні.

Допис Міненерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, ДТЕК оновило графіки відключення світла на правому березі Києва на 28 грудня.

А в Одесі за окремими адресами тривають екстрені відключення електроенергії. Наразі спостерігається перевантаження ліній після російських обстрілів.