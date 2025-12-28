Ситуация со светом в Украине 28 декабря — детали от Минэнерго

Ремонт блоков ТЭС. Фото: ДТЭК

Российские оккупанты в ночь на 28 декабря снова атаковали объекты энергетической инфраструктуры в нескольких областях Украины. Сейчас продолжается ремонт, чтобы вернуть в работу поврежденное оборудование. Кроме того, действуют графики и экстренные отключения света.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Telegram.

Ситуация со светом в Киеве 28 декабря

В столице постепенно восстанавливают свет после российских обстрелов. Правый берег Киева вернулся к графикам отключений, но на левом — продолжают действовать аварийные обесточивания.

На Киевщине пока без света остаются еще более 19 тысяч потребителей. Там также действуют аварийные отключения.

Ситуация в Черниговской области

Вследствие российских ударов без света остаются более 20 тысяч абонентов в Черниговской области.

Что происходит в других областях?

В остальных регионах Украины применяются графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей, а также бизнеса.

"К сожалению, Россия нанесла существенные повреждения энергетической инфраструктуре региона. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрелов. Работы продолжаются круглосуточно", — говорится в сообщении.

Напомним, ДТЭК обновило графики отключения света на правом берегу Киева на 28 декабря.

А в Одессе по отдельным адресам продолжаются экстренные отключения электроэнергии. Сейчас наблюдается перегрузка линий после российских обстрелов.