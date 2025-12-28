Ситуация со светом в Украине 28 декабря — детали от Минэнерго

В Минэнерго объяснили, какая сейчас ситуация со светом в Украине
Российские оккупанты в ночь на 28 декабря снова атаковали объекты энергетической инфраструктуры в нескольких областях Украины. Сейчас продолжается ремонт, чтобы вернуть в работу поврежденное оборудование. Кроме того, действуют графики и экстренные отключения света.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Telegram.
Ситуация со светом в Киеве 28 декабря
В столице постепенно восстанавливают свет после российских обстрелов. Правый берег Киева вернулся к графикам отключений, но на левом — продолжают действовать аварийные обесточивания.
На Киевщине пока без света остаются еще более 19 тысяч потребителей. Там также действуют аварийные отключения.
Ситуация в Черниговской области
Вследствие российских ударов без света остаются более 20 тысяч абонентов в Черниговской области.
Что происходит в других областях?
В остальных регионах Украины применяются графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей, а также бизнеса.
"К сожалению, Россия нанесла существенные повреждения энергетической инфраструктуре региона. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрелов. Работы продолжаются круглосуточно", — говорится в сообщении.
Напомним, ДТЭК обновило графики отключения света на правом берегу Киева на 28 декабря.
А в Одессе по отдельным адресам продолжаются экстренные отключения электроэнергии. Сейчас наблюдается перегрузка линий после российских обстрелов.
Читайте Новини.LIVE!