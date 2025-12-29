На Тернопольщине произошли массовые отключения электроэнергии

Ремонтные работы. Фото иллюстративное: ДТЭК

На Тернопольщине утром в понедельник, 29 декабря, возникли масштабные отключения света. Известно, что без электроэнергии осталось 12 699 потребителей в 109 населенных пунктах.

Об этом сообщили в пресс-службе Тернопольской ОГА.

В Тернопольской области из-за ухудшения погодных условий произошли аварийные отключения электроэнергии

В областной военной администрации сообщили, что аварийно-выездные бригады работают в усиленном режиме. Энергетики проводят восстановительные работы, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение.

Жителей области призывают соблюдать правила безопасности, в частности быть осторожными вблизи деревьев и линий электропередач.

Напомним, вчера, 28 декабря, Украину накрыли сильные метели. Худшая погодная ситуация возникла на западе страны.

Между тем украинская энергетика страдает и от российских обстрелов. так в ночь на 28 декабря под атаками оказалось несколько областей.