Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На Тернопольщине более 12 тысяч потребителей остались без света

На Тернопольщине более 12 тысяч потребителей остались без света

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 10:17
На Тернопольщине произошли массовые отключения электроэнергии
Ремонтные работы. Фото иллюстративное: ДТЭК

На Тернопольщине утром в понедельник, 29 декабря, возникли масштабные отключения света. Известно, что без электроэнергии осталось 12 699 потребителей в 109 населенных пунктах.

Об этом сообщили в пресс-службе Тернопольской ОГА.

Реклама
Читайте также:

На Тернопольщине масштабные отключения света 29 декабря

В Тернопольской области из-за ухудшения погодных условий произошли аварийные отключения электроэнергии

В областной военной администрации сообщили, что аварийно-выездные бригады работают в усиленном режиме. Энергетики проводят восстановительные работы, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение.

Жителей области призывают соблюдать правила безопасности, в частности быть осторожными вблизи деревьев и линий электропередач.

Напомним, вчера, 28 декабря, Украину накрыли сильные метели. Худшая погодная ситуация возникла на западе страны.

Между тем украинская энергетика страдает и от российских обстрелов. так в ночь на 28 декабря под атаками оказалось несколько областей.

Тернопольская область электроснабжение Укрэнерго отключения света графики отключений света
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации