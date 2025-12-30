В Украине будут отключения света — где самая тяжелая ситуация

Зарядите все гаджеты — Укрэнерго предупредило об отключении
В Украине во вторник, 30 декабря, будут отключения электроэнергии, несмотря на общую тенденцию к снижению потребления. В большинстве регионов продолжают применять почасовые отключения для населения, а также ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В некоторых областях возникла сложная ситуация с запиткой потребителей.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.
Отключение электричества в Украине 30 декабря
Энергетики предупредили, что сейчас самая сложная ситуация с энергоснабжением фиксируется в прифронтовых и приграничных областях. После вражеских обстрелов значительное количество потребителей остается без света на Черниговщине.
Также полностью или частично обесточены населенные пункты в Харьковской и Сумской областях.
Кроме того, из-за непогоды без электроснабжения остаются 14 населенных пунктов в Тернопольской области. Энергетики работают над восстановлением питания.
В то же время потребление электроэнергии в Украине уменьшается. По состоянию на утро 30 декабря оно было ниже, чем накануне, что связывают с ясной погодой в западных и части центральных регионов и активной работой бытовых солнечных электростанций. Несмотря на это, в условиях поврежденной энергосистемы сохраняется потребность в экономном потреблении.
Энергетики отмечают, что графики отключений могут меняться в зависимости от ситуации, и призывают следить за сообщениями региональных операторов.
