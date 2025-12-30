В Украине будут отключения света — где самая тяжелая ситуация

Энергетик возле поврежденного энергообъекта. Фото: REUTERS

В Украине во вторник, 30 декабря, будут отключения электроэнергии, несмотря на общую тенденцию к снижению потребления. В большинстве регионов продолжают применять почасовые отключения для населения, а также ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В некоторых областях возникла сложная ситуация с запиткой потребителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

Отключение электричества в Украине 30 декабря

Энергетики предупредили, что сейчас самая сложная ситуация с энергоснабжением фиксируется в прифронтовых и приграничных областях. После вражеских обстрелов значительное количество потребителей остается без света на Черниговщине.

Также полностью или частично обесточены населенные пункты в Харьковской и Сумской областях.

Кроме того, из-за непогоды без электроснабжения остаются 14 населенных пунктов в Тернопольской области. Энергетики работают над восстановлением питания.

В то же время потребление электроэнергии в Украине уменьшается. По состоянию на утро 30 декабря оно было ниже, чем накануне, что связывают с ясной погодой в западных и части центральных регионов и активной работой бытовых солнечных электростанций. Несмотря на это, в условиях поврежденной энергосистемы сохраняется потребность в экономном потреблении.

Энергетики отмечают, что графики отключений могут меняться в зависимости от ситуации, и призывают следить за сообщениями региональных операторов.

Напомним, эксперт объяснил, почему в январе могут сократиться объемы отключения электроэнергии.

Тем временем в ГУР предупредили о предстоящих атаках России на энергетику Украины.

Также из-за сильной бури в Тернопольской области более 12 тысяч потребителей остались без электричества.