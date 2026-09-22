Опалювальний сезон в Україні: Рябцев назвав ключову умову

Ремонтні роботи для відновлення пошкодженої теплової електростанції. Фото: ДТЕК

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев заявив, що Україна готова до опалювального сезону, однак є одна ключова умова. За його словами, необхідні засоби ураження, зокрема балістичних ракет Росії.

Про це Геннадій Рябцев ексклюзивно повідомив в ефірі Ранок.LIVE.

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Запуск опалення в Україні

"Коли буде впродовж трьох діб 8 °C середня температура повітря, тоді будуть запроваджуватися відповідні режими — буде ввімкнено централізоване опалення", — зазначив Рябцев.

Він заявив, що затримок із початком опалювального сезону через неготовність мереж не очікується. Водночас можливі аварійні випадки під час запуску.

За словами експерта, старт централізованого опалювання займає близько півтора-двох тижнів.

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"Нам потрібні засоби ураження, зокрема балістичних ракет РФ. Якщо їх буде достатньо, то я можу сказати, що так, ми готові до опалювального сезону", — додав Рябцев.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на експерта з енергетичних питань Олександра Корольчука, напередодні опалювального сезону Херсон стикається з серйозними викликами у сфері енергозабезпечення. Значні руйнування міської інфраструктури створюють ризики для безперебійної роботи теплопостачання в зимовий період.

А енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв заявляв, що взимку мешканці будинків, розташованих вище дев’ятого поверху, можуть зіткнутися з перебоями в опаленні за відсутності резервних джерел електроенергії для насосних груп.