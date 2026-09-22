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Запуск отопления в Украине: эксперт назвал сроки и риски

Ua ru
22 сентября 2026 14:28
Эксклюзив
Отопительный сезон в Украине: Рябцев назвал ключевое условие
Ремонтные работы по восстановлению поврежденной тепловой электростанции. Фото: ДТЭК

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев заявил, что Украина готова к отопительному сезону, однако есть одно ключевое условие. По его словам, необходимы средства поражения, в частности баллистические ракеты России.

Об этом Геннадий Рябцев эксклюзивно сообщил в эфире программы Ранок.LIVE.

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Запуск отопления в Украине

"Когда в течение трех суток средняя температура воздуха составит 8 °C, тогда будут введены соответствующие режимы — будет включено централизованное отопление", — отметил Рябцев.

Он заявил, что задержек с началом отопительного сезона из-за неготовности сетей не ожидается. В то же время возможны аварийные ситуации во время запуска.

По словам эксперта, запуск централизованного отопления занимает около полутора-двух недель.

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"Нам нужны средства поражения, в частности баллистические ракеты РФ. Если их будет достаточно, то я могу сказать, что да, мы готовы к отопительному сезону", — добавил Рябцев.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на эксперта по энергетическим вопросам Александра Корольчука, в преддверии отопительного сезона Херсон сталкивается с серьезными вызовами в сфере энергообеспечения. Значительные разрушения городской инфраструктуры создают риски для бесперебойной работы теплоснабжения в зимний период.

А энергетический эксперт Станислав Игнатьев заявлял, что зимой жители домов, расположенных выше девятого этажа, могут столкнуться с перебоями в отоплении при отсутствии резервных источников электроэнергии для насосных групп.

отопительный сезон война Украина обстрелы отопление
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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