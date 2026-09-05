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Главная Новости дня Корольчук: Херсон может остаться без отопления до января

Корольчук: Херсон может остаться без отопления до января

Ua ru
5 сентября 2026 17:33
Эксклюзив
Корольчук рассказал, какой будет зима в Херсоне
Александр Корольчук. Фото: кадр из эфира

Ситуация с энергоснабжением Херсона остается сложной в преддверии отопительного сезона. Из-за значительных повреждений городской инфраструктуры стабильная работа систем теплоснабжения зимой не гарантирована. Восстановление Херсонской ТЭЦ может продлиться до середины января. В то же время у города есть проблема с альтернативными источниками тепла, в частности с когенерационными установками.

Об этом в эфире День.LIVE заявил эксперт по энергетическим вопросам Александр Корольчук, передает Новини.LIVE.

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Энергетическая ситуация в Херсоне накануне зимы

"Послушайте, там ТЭЦ, там ситуация такова, что отопление действительно планируют восстановить только в перспективе, к середине января, чтобы мы это понимали. То есть, ну, потому что там повреждения действительно значительные", — сказал Корольчук.

По словам эксперта, ситуацию осложняет и то, что Херсон находится непосредственно у линии фронта. Из-за этого проведение масштабных ремонтных работ и установка дополнительного оборудования сопряжены с большими рисками.

Что касается электроснабжения, Корольчук прогнозирует относительно стабильную ситуацию, однако с длительными периодами отключений. Он отметил, что для Херсона отсутствие света в течение 7–8 часов уже стало привычной ситуацией:

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"Что касается электроэнергии, в принципе, там ситуация, мне кажется, такая, что, в принципе, как известно, будет плюс-минус стабильной, но это с учетом опыта Херсона, потому что там стабильно — это когда нет электричества, скажем так, нет электричества по 7–8 часов. Например, в остальное время она есть, в течение всего последнего времени. Поэтому в таком режиме отключения и будут продолжаться дальше".

В то же время эксперт пояснил, что Херсон оказывает меньшую нагрузку на энергосистему из-за сокращения населения, промышленности и количества работающих объектов. По словам Корольчука, потребление в городе действительно существенно сократилось, однако там продолжают жить люди и работать важные объекты.

Как сообщали Новини.LIVE, 4 сентября глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что сейчас весь город получает электроэнергию в объеме, сопоставимом с потреблением одного супермаркета в Киеве. По его словам, Херсон готовится к возможным длительным перебоям с электричеством.

Как сообщали Новини.LIVE, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что гарантировать стабильное теплоснабжение Херсона этой зимой пока невозможно из-за постоянных российских ударов по Херсонской ТЭЦ. По его словам, под угрозой также остается стабильное электроснабжение города и области.

Херсон сфера энергетики зима ТЭЦ отопление
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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