Корольчук розповів, якою буде зима в Херсоні

Олександр Корольчук. Фото: кадр з ефіру

Ситуація з енергопостачанням Херсона залишається складною напередодні опалювального сезону. Через значні пошкодження міської інфраструктури стабільна робота систем теплопостачання взимку не гарантована. Відновлення Херсонської ТЕЦ може тривати до середини січня. Водночас місто має проблему з альтернативними джерелами тепла, зокрема когенераційними установками.

Про в ефірі День.LIVE сказав експерт з енергетичних питань Олександр Корольчук, передає Новини.LIVE.

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Енергетична ситуація в Херсоні напередодні зими

"Дивіться, там ТЕЦ, там ситуація така, що дійсно там опалення планують тільки відновити в перспективі, до середини січня, щоб ми це розуміли. Тобто, ну, бо там пошкодження дійсно значні", — сказав Корольчук.

За словами експерта, ситуацію ускладнює і те, що Херсон перебуває безпосередньо біля лінії фронту. Через це проведення масштабних ремонтних робіт та встановлення додаткового обладнання пов'язане з великими ризиками.

Щодо електропостачання, Корольчук прогнозує відносно стабільну ситуацію, однак із тривалими періодами відключень. Він зазначив, що для Херсона відсутність світла протягом 7–8 годин уже стала звичною ситуацією:

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"По електроенергії, в принципі, там ситуація, мені здається, те, що, в принципі, відомо, так, то буде плюс-мінус стабільна, але це зважаючи на досвід Херсона, тому що там стабільно — це коли немає електроенергії, скажімо так, немає електроенергії по 7-8 годин. Наприклад, в інший час вона є, протягом останнього всього часу. Тому в такому режимі відключення і будуть проходити далі".

Водночас експерт пояснив, що Херсон має менше навантаження на енергосистему через скорочення населення, промисловості та кількості об'єктів, які працюють. За словами Корольчука, споживання в місті справді суттєво зменшилося, однак там продовжують жити люди та працювати важливі об'єкти.

Як повідомляли Новини.LIVE, 4 вересня очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що зараз усе місто отримує електроенергію в обсязі, який можна порівняти зі споживанням одного супермаркету в Києві. За його словами, Херсон готується до можливих тривалих перебоїв зі світлом.

Як повідомляли Новини.LIVE, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що гарантувати стабільне теплопостачання Херсона цієї зими наразі неможливо через постійні російські удари по Херсонській ТЕЦ. За його словами, під загрозою також залишається стабільне електропостачання міста та області.