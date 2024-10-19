Запрошення України до НАТО — про що Байден говорив з європейськими лідерами

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Лідери США, Франції, Німеччини та Великої Британії розійшлися у думках щодо перспективи запрошення України до НАТО. Джо Байден, Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Кір Стармер під час зустрічі намагалися скоординувати відповіді на План перемоги, який їм представив Володимир Зеленський.

Про це повідомило видання Le Monde у суботу, 19 жовтня.

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Як пише Le Monde, США більше не виступають проти вступу України до НАТО і така позиція також може вплинути і на думку Німеччини.

Президент США Джо Байден відвідав Берлін 18 жовтня та обговорив із лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії — Олафом Шольцом, Емманюелем Макроном і Кіром Стармером — План перемоги України, який презентував президент Володимир Зеленський.

Припускається, що Джо Байден може почати рухатися в напрямку запрошення України до Альянсу ще в перехідний період, якщо кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс переможе на виборах.

Проте, пише Le Monde, позиція Німеччини щодо майбутнього членства України в НАТО може змінитися на позитивну під впливом США. Однак для повноцінного запрошення нашої країни потрібна згода усіх країн-членів Альянсу, а Угорщина і Туреччина нині проти швидкого вступу.

"Це амбітний план, що порушує складні питання, щодо яких немає спонтанної узгодженості", — сказав виданню один із європейських дипломатів.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський на спеціальному засіданні Європейської ради у Брюсселі презентував План перемоги України. Глава держави зазначив, що одним із головних аргументів, щоб зупинити війну, має стати запрошення України в НАТО.

Раніше Новини.LIVE писали, що новий генсек Альянсу Марк Рютте заявив, що Альянс розглянув та врахував розроблений Україною План перемоги, але "ще багато деталей цієї ініціативи потрібно обговорити".