Приглашение Украины в НАТО – о чем Байден говорил с европейскими лидерами

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Лидеры США, Франции, Германии и Великобритании разошлись во мнениях о перспективе приглашения Украины в НАТО. Джо Байден, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Кир Стармер во время встречи пытались скоординировать ответы на план победы, представленный им Владимиром Зеленским.

Об этом сообщило издание Le Monde в субботу, 19 октября.

Читайте также:

План победы Украины — какие перспективы

Как пишет Le Monde, США больше не выступают против вступления Украины в НАТО, и такая позиция также может повлиять и на мнение Германии.

Президент США Джо Байден посетил Берлин 18 октября и обсудил с лидерами Германии, Франции и Великобритании — Олафом Шольцом, Эмманюэлем Макроном и Киром Стармером — План победы Украины, который презентовал президент Владимир Зеленский.

Предполагается, что Джо Байден может начать двигаться по приглашению Украины в Альянс еще в переходный период, если кандидатка от Демократической партии Камала Гаррис победит на выборах.

Однако, пишет Le Monde, позиция Германии по поводу будущего членства Украины в НАТО может измениться на позитивную под влиянием США. Однако для полноценного приглашения нашей страны необходимо согласие всех стран-членов Альянса, а Венгрия и Турция сейчас против быстрого вступления.

"Это амбициозный план, поднимающий сложные вопросы, по которым нет спонтанной согласованности", — сказал изданию один из европейских дипломатов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский на специальном заседании Европейского совета в Брюсселе представил План победы Украины. Глава государства отметил, что одним из главных аргументов, чтобы остановить войну, должно стать приглашение Украины в НАТО.

Ранее Новини.LIVE писали, что новый генсек Альянса Марк Рютте заявил, что Альянс рассмотрел и учел разработанный Украиной План победы, но "еще многое деталей этой инициативы нужно обсудить".