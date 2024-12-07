Авіаудар по Запоріжжю 7 грудня — в ОВА оновили інформацію про наслідки

Ліквідація наслідків авіаудару по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі продовжують ліквідовувати наслідки від російської авіаатаки, яку ворог здійснив 6 грудня та вбив 10 осіб. Наразі у лікарні перебуває 12 людей.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

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Наслідки авіаудару по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Знищена від авіаудару будівля. Фото: Запорізька ОВА

Квіти для вшанування пам'яті загиблих внаслідок авіаудару. Фото: Запорізька ОВА

Наразі у лікарнях перебуває 12 постраждалих від авіаудару. З них троє чоловіків перебувають у важкому стані, а троє дітей у стані середньої тяжкості.

Також у місті продовжують фіксувати пошкодження від авіаудару — від авіаудару повністю знищене СТО. Також вибухова хвиля зруйнувала п'ять багатоповерхівок, вісім приватних будинків, гуртожиток та магазини. Триває ліквідація наслідків.

Нагадаємо, 6 грудня ввечері у Запоріжжі пролунав потужний вибух — росіяни завдали авіаудару. Внаслідок атаки загинуло 10 людей, ще 24 отримали поранення, у місті оголосили день жалоби. Також у мережі з'явилося відео наслідків атаки по Запоріжжю.