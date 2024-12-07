Авиаудар по Запорожью 7 декабря – в ОВА обновили информацию о последствиях

Ликвидация последствий авиаудара по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА

В Запорожье продолжают ликвидировать последствия российской авиаатаки, которую враг совершил 6 декабря и убил 10 человек. В настоящее время в больнице находятся 12 человек.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

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Цветы для памяти погибших в результате авиаудара. Фото: Запорожская ОВА

В настоящее время в больницах находятся 12 пострадавших от авиаудара. Из них три человека находятся в тяжелом состоянии, а трое детей в состоянии средней тяжести.

Также в городе продолжают фиксировать повреждения от авиаудара – от авиаудара полностью уничтожено СТО. Также взрывная волна разрушила пять многоэтажек, восемь частных домов, общежитие и магазины. Идет ликвидация последствий.

Напомним, 6 декабря вечером в Запорожье раздался мощный взрыв — россияне нанесли авиаудар. В результате атаки погибли 10 человек, еще 24 получили ранения, в городе объявили день траура. Также в сети появилось видео последствия атаки по Запорожью.