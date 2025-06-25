Підозра Чернишову — судове засідання вирішили перенести

Олексій Чернишов. Фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov

Віцепрем’єр-міністр України – міністр національної єдності України Олексій Чернишов просив суд перенести засідання. Він наголосив, що дотримується принципу максимальної відкритості.

Про це Олексій Чернишов повідомив у Facebook у середу, 25 червня.

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Судове засідання

"Враховуючи, що середа – це плановий день засідання Кабінету Міністрів та Урядової наради, що передбачає мою особисту участь, вчора подав клопотання про перенесення судового засідання, яке було призначене на цю середу, 25 червня", — зазначив Чернишов.

Він зауважив, що дотримується всіх процедур та сподівається на задоволення клопотання. Міністр хоче, аби дата та час засідання були погоджені з усіма сторонами справи.

Допис Чернишова. Фото: скриншот

А Вищий антикорупційний суд України у коментарі "РБК-Україна" підтвердив, що було клопотання від Чернишова. Попри це, суддя все одно розпочав засідання. Самого міністра не було.

Судове засідання. Фото: "РБК-Україна"

Згодом стало відомо, що суд перенесли на 26 червня на 12:10.

Нагадаємо, 23 червня співробітники НАБУ та САП оголосили підозру Чернишову у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Згодом віцепрем’єр-міністр прокоментував підозру. Його розмова з детективами НАБУ тривала понад дві години.