Подозрение Чернышеву — судебное заседание решили перенести

Алексей Чернышов. Фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov

Вице-премьер-министр Украины — министр национального единства Украины Алексей Чернышев просил суд перенести заседание. Он подчеркнул, что придерживается принципа максимальной открытости.

Об этом Алексей Чернышов сообщил в Facebook в среду, 25 июня.

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Судебное заседание

"Учитывая, что среда — это плановый день заседания Кабинета Министров и Правительственного совещания, что предусматривает мое личное участие, вчера подал ходатайство о переносе судебного заседания, которое было назначено на эту среду, 25 июня", — отметил Чернышов.

Он отметил, что придерживается всех процедур и надеется на удовлетворение ходатайства. Министр хочет, чтобы дата и время заседания были согласованы со всеми сторонами дела.

Пост Чернышова. Фото: скриншот

А Высший антикоррупционный суд Украины в комментарии "РБК-Украина" подтвердил, что было ходатайство от Чернышова. Несмотря на это, судья все равно начал заседание. Самого министра не было.

Судебное заседание. Фото: "РБК-Украина"

Впоследствии стало известно, что суд перенесли на 26 июня на 12:10.

Напомним, 23 июня сотрудники НАБУ и САП объявили подозрение Чернышеву в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Впоследствии вице-премьер-министр прокомментировал подозрение. Его разговор с детективами НАБУ продолжался более двух часов.