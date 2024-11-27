Ілон Маск розкритикував запит Байдена до Конгресу про допомогу Україні

Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: REUTERS/David Swanson

Мільярдер Ілон Маск розкритикував прохання президента США Джо Байдена до Конгресу про виділення додаткових 24 мільярдів доларів для України. У своїх соцмережах він висловив обурення.

Відповідний допис з'явився на сторінці Х (Twitter) Ілона Маска.

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"Це не ок", — зазначив мільярдер під новиною від видання Leading Report, коментуючи повідомлення, в якому сказано, що Джо Байден попросив ще 24 млрд доларів для України.

Скриншот допису Ілона Маска

Що передувало

У понеділок, 25 листопада, Байден подав до Конгресу запит про додаткову допомогу Україні. Зокрема, йдеться про 24 млрд доларів.

З усієї суми 16 млрд доларів мають піти на поповнення американських запасів. Решта 8 млрд доларів підуть на Ініціативу сприяння безпеці України, в рамках якої Пентагон підписує контракти з американськими компаніями на озброєння українських збройних сил.

Нагадаємо, кілька днів тому Байден вперше дозволив Україні бити американською далекобійною зброєю, зокрема ракетами ATACMS, по території Росії.

Крім того, він дозволив надати Україні протипіхотні міни. Це чергова частина невідкладних дій з допомоги України, про яку говорив президент США.