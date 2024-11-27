Илон Маск раскритиковал запрос Байдена в Конгресс о помощи Украине

Американский миллиардер Илон Маск. Фото: REUTERS/David Swanson

Миллиардер Илон Маск подверг критике запрос президента США Джо Байдена в Конгресс о выделении дополнительных 24 миллиардов долларов для Украины. В своих соцсетях он выразил негодование.

Соответствующее сообщение появилось на странице Х (Twitter) Илона Маска.

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Реакция Маска по запросу Байдена в Конгресс

"Это не ок", — отметил миллиардер под новостью от издания Leading Report, комментируя сообщение, в котором говорится, что Джо Байден попросил еще 24 млрд долларов для Украины.

Скриншот сообщения Илона Маска

Что предшествовало

В понедельник, 25 ноября, Байден подал в Конгресс запрос о дополнительной помощи Украине. В частности, речь идет о 24 млрд долларов.

Из всей суммы 16 млрд долларов должны пойти на пополнение американских запасов. Остальные 8 млрд. долларов пойдут на Инициативу содействия безопасности Украины, в рамках которой Пентагон подписывает контракты с американскими компаниями на вооружение украинских вооруженных сил.

Напомним, несколько дней назад Байден впервые разрешил Украине бить американским дальнобойным оружием, в том числе ракетами ATACMS, по территории России.

Кроме того, он разрешил предоставить Украине противопехотные мины. Это очередная часть безотлагательных действий по помощи Украины, о которой говорил президент США.