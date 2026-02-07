Арсенал на ремонті — США продадуть Україні запчастини на 185 млн доларів

Завантаження військової допомоги для ЗСУ. Ілюстративне фото: defense.gov

Україна закупить у США велику партію запчастин та обладнання для своєї військової техніки. Державний департамент Сполучених Штатів офіційно схвалив цю угоду для підтримки Сил оборони.

Відповідний документ оприлюднило Агентство зі співробітництва в галузі оборонної безпеки (DSCA), інформують Новини.LIVE.

Повідомлення про запчастини для техніки ЗСУ від США. Фото: Скриншот

Київ надіслав запит на постачання компонентів так званого "дев'ятого класу". Це критично важливі вузли для обслуговування бойових систем. Пакет не містить нових танків чи літаків. Проте він дає інструменти для їхнього відновлення.

Окрім "заліза", Україна купує інтелектуальні послуги. Йдеться про логістичне забезпечення та спеціальне програмне забезпечення. Американські фахівці також надаватимуть інженерну та технічну підтримку.

США підкреслюють, що Україна здатна ефективно використовувати це обладнання. Гроші підуть на підтримку боєздатності Сил оборони. Це плановий крок для зміцнення обороноздатності країни. Наразі офіційні джерела у Пентагоні підтвердили повну відповідність угоди американським інтересам.

