Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Запчастини для ЗСУ — США схвалили продаж на 185 млн доларів

Запчастини для ЗСУ — США схвалили продаж на 185 млн доларів

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 00:56
Арсенал на ремонті — США продадуть Україні запчастини на 185 млн доларів
Завантаження військової допомоги для ЗСУ. Ілюстративне фото: defense.gov

Україна закупить у США велику партію запчастин та обладнання для своєї військової техніки. Державний департамент Сполучених Штатів офіційно схвалив цю угоду для підтримки Сил оборони.

Відповідний документ оприлюднило Агентство зі співробітництва в галузі оборонної безпеки (DSCA), інформують Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Ремонт і логістика — що саме отримають ЗСУ від союзників

Запчастини для ЗСУ — США схвалили продаж на 185 млн доларів - фото 1
Повідомлення про запчастини для техніки ЗСУ від США. Фото: Скриншот

Київ надіслав запит на постачання компонентів так званого "дев'ятого класу". Це критично важливі вузли для обслуговування бойових систем. Пакет не містить нових танків чи літаків. Проте він дає інструменти для їхнього відновлення.

Окрім "заліза", Україна купує інтелектуальні послуги. Йдеться про логістичне забезпечення та спеціальне програмне забезпечення. Американські фахівці також надаватимуть інженерну та технічну підтримку.

США підкреслюють, що Україна здатна ефективно використовувати це обладнання. Гроші підуть на підтримку боєздатності Сил оборони. Це плановий крок для зміцнення обороноздатності країни. Наразі офіційні джерела у Пентагоні підтвердили повну відповідність угоди американським інтересам.

Раніше стало відомо, що Канада передасть Україні ракети AIM. Вони посилять протиповітряну оборону та будуть протидіяти крилатим ракетам. 

Також ми розповідали про те, який відсоток ракет Україна отримала через PURL. Подробиці розкрив Генсек НАТО Марк Рютте.

США ремонт ЗСУ військова допомога війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації