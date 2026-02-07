Видео
Україна
Запчасти для ВСУ — США одобрили продажу на 185 млн долларов

Запчасти для ВСУ — США одобрили продажу на 185 млн долларов

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 00:56
Арсенал на ремонте — США продадут Украине запчасти на 185 млн долларов
Загрузка военной помощи для ВСУ. Иллюстративное фото: defense.gov

Украина закупит у США крупную партию запчастей и оборудования для своей военной техники. Государственный департамент Соединенных Штатов официально одобрил это соглашение для поддержки Сил обороны.

Соответствующий документ обнародовало Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA), информируют Новини.LIVE.

Читайте также:

Ремонт и логистика — что именно получат ВСУ от союзников

Запчастини для ЗСУ — США схвалили продаж на 185 млн доларів - фото 1
Сообщение о запчастях для техники ВСУ от США. Фото: Скриншот

Киев направил запрос на поставку компонентов так называемого "девятого класса". Это критически важные узлы для обслуживания боевых систем. Пакет не содержит новых танков или самолетов. Однако он дает инструменты для их восстановления.

Кроме "железа", Украина покупает интеллектуальные услуги. Речь идет о логистическом обеспечении и специальном программном обеспечении. Американские специалисты также будут предоставлять инженерную и техническую поддержку.

США подчеркивают, что Украина способна эффективно использовать это оборудование. Деньги пойдут на поддержку боеспособности Сил обороны. Это плановый шаг для укрепления обороноспособности страны. Сейчас официальные источники в Пентагоне подтвердили полное соответствие соглашения американским интересам.

Ранее стало известно, что Канада передаст Украине ракеты AIM. Они усилят противовоздушную оборону и будут противодействовать крылатым ракетам.

Также мы рассказывали о том, какой процент ракет Украина получила через PURL. Подробности раскрыл Генсек НАТО Марк Рютте.

США ремонт ВСУ военная помощь война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
