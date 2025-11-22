Відео
Головна Новини дня Запалили свічки — Зеленський вшанував пам'ять жертв Голодомору

Запалили свічки — Зеленський вшанував пам'ять жертв Голодомору

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 18:33
Оновлено: 18:48
День пам'яті жертв Голодомору — Зеленський запалив свічку
Вшанування пам'яті жертв Голодомору. Фото: ОПУ

Кожного року у четверту суботу листопада вшановують пам'ять жертв Голодомору. У цей день о 16:00 запалюють свічку пам'яті.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram 22 листопада. 

Читайте також:

Вшанування пам'яті жертв Голодомору

Зеленський розповів, що сьогодні у домівках українців одна за одною запалювалися свічки пам'яті за всіма невинними жертвами голодоморів. За його словами, це був системний удар по українському народу — політика геноциду, яку сьогоднішня Росія успадкувала й зробила знов частиною своєї ідеології. Президент нагадав, що це призвело до мільйонів страшних смертей, і найбільше — Голодомор 1932-1933 років. 

"Сьогодні мільйони наших людей запалюють свічки пам’яті, і це наше спільне вшанування жертв Голодомору. Але також це нагадування і для всіх нас, і для всіх у світі, що збереження памʼяті — це також дії на захист справедливості, на захист життя і щоб убивці не було жодної винагороди за знищення людей", — сказав український лідер.

Нагадаємо, сьогодні подружжя Зеленських вшанували пам'ять жертв Голодоморів. Також вони були на молебні в Успенському соборі у Києві. 

Пам'ять жертв Голодоморів також вшанували в Одесі. Містяни зібралися біля пам’ятного знака на бульварі Гетьмана Сагайдачного.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
