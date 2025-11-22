Видео
Україна
Видео

Главная Новости дня Зажгли свечи — Зеленский почтил память жертв Голодомора

Зажгли свечи — Зеленский почтил память жертв Голодомора

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 18:33
обновлено: 18:48
День памяти жертв Голодомора — Зеленский зажег свечу
Чествование памяти жертв Голодомора. Фото: ОПУ

Ежегодно в четвертую субботу ноября чтят память жертв Голодомора. В этот день в 16:00 зажигают свечу памяти.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram 22 ноября.

Читайте также:

Чествование памяти жертв Голодомора

Зеленский рассказал, что сегодня в домах украинцев одна за другой зажигались свечи памяти по всем невинным жертвам голодоморов. По его словам, это был системный удар по украинскому народу — политика геноцида, которую сегодняшняя Россия унаследовала и сделала вновь частью своей идеологии. Президент напомнил, что это привело к миллионам страшных смертей, и больше всего — Голодомор 1932-1933 годов.

"Сегодня миллионы наших людей зажигают свечи памяти, и это наше общее чествование жертв Голодомора. Но также это напоминание и для всех нас, и для всех в мире, что сохранение памяти — это также действия в защиту справедливости, в защиту жизни и чтобы убийце не было никакого вознаграждения за уничтожение людей", — сказал украинский лидер.

Напомним, сегодня супруги Зеленские почтили память жертв Голодоморов. Также они были на молебне в Успенском соборе в Киеве.

Память жертв Голодоморов также почтили в Одессе. Горожане собрались у памятного знака на бульваре Гетмана Сагайдачного.

Владимир Зеленский Голодомор свеча память жертвы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
