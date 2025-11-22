Зеленські вшанували пам'ять жертв Голодоморів - відео

Термінова новина

У суботу, 22 листопада, Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленські вшанували пам'ять жертв Голодоморів. У Києві в Успенському соборі відбувся молебень.

Трансляцію вшанування памʼяті жертв голодоморів опублікували на YouTube-каналі Офісу президента.

22 листопада Україна вшановує пам’ять мільйонів людей, вбитих Голодомором 1932-1933 років та штучними голодами 1921–1923, 1946–1947 років. У 2025 році День пам’яті жертв голодоморів традиційно припадає на четверту суботу листопада.

