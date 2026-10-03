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Головна Новини дня Заморозки змінять тепло: прогноз погоди в Україні на завтра

Заморозки змінять тепло: прогноз погоди в Україні на завтра

Ua ru
3 жовтня 2026 21:22
Заморозки змінять тепло: прогноз погоди в Україні на 4 жовтня
Люди гуляють в парку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 4 жовтня, в Україні переважатиме суха погода без опадів. Уночі температура здебільшого становитиме +1…+6°, на півдні буде тепліше — до +9°, а вдень повітря прогріється до +14…+19°. Водночас у частині областей очікуються тумани та заморозки на поверхні ґрунту.

Про це свідчить прогноз Meteoprog та Укргідрометцентру, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде погода в Україні 4 жовтня за даними Укргідрометцентру

За прогнозом Укргідрометцентру, 4 жовтня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. У західних, північних та Вінницькій областях уночі та вранці місцями очікується туман.

На зображенні може бути: карта і текст
Прогноз погоди в Україні на 4 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде змінних напрямків, 3–8 м/с.

Температура вночі становитиме +1...+6°. У південних областях буде тепліше — +4...+9°. В Україні, крім півдня, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0...+3°. Вдень температура повітря становитиме +14...+19°, а у східних областях — +11...+16°.

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Якою буде погода в Україні 4 жовтня за даними Meteoprog

У західних, північних та Вінницькій областях уночі та вранці місцями прогнозують туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.

Заморозки змінять тепло: прогноз погоди в Україні на завтра - фото 1
Погода в Україні 4 жовтня. Фото: Meteoprog

У більшості областей температура вночі становитиме +1…+6°. На півдні буде тепліше — +4…+9°, а вдень температура підвищиться до +16…+19°. У Закарпатській області місцями повітря прогріється до +19° і вище.

Найпрохолодніше вдень буде на сході. У Луганській області очікується +11…+16°, у Харківській та Донецькій — +12…+16°.

Де очікуються заморозки

На поверхні ґрунту в більшості областей, крім південних, прогнозують заморозки 0…–3°.

Зокрема, у Вінницькій області температура на поверхні ґрунту може опуститися до 0…–3°. Водночас температура повітря залишатиметься плюсовою — +1…+6°.

Погода на Київщині

У Київській області 4 жовтня прогнозують мінливу хмарність без опадів. Уранці місцями можливий туман.

Заморозки змінять тепло: прогноз погоди в Україні на завтра - фото 2
Прогноз погоди в Києві 4 жовтня. Фото: Meteoprog

Вночі температура становитиме +1…+6°, у Києві — +4…+6°. Вдень у області очікується +14…+19°, у столиці — +16…+18°.

Новини.LIVE писали, що фахівці повідомляли —  на півночі України, зокрема в Києві, жовтень прогнозують переважно сухим. Погода стане хмарнішою, а з середини місяця небо частіше буде затягнуте хмарами. Наприкінці жовтня очікується помітне зниження температури, тож українцям доведеться діставати тепліший одяг.

Новини.LIVE інформували, що з 1 по 3 жовтня та 28 жовтня прогнозуються слабкі магнітні бурі. Їхня інтенсивність буде невисокою, однак космічна погода може змінюватися, тож прогнози рекомендують періодично оновлювати.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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