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Главная Новости дня Заморозки сменятся теплом: прогноз погоды в Украине на завтра

Заморозки сменятся теплом: прогноз погоды в Украине на завтра

Ua ru
3 октября 2026 21:22
Морозы сменятся теплом: прогноз погоды в Украине на 4 октября
Люди гуляют в парке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 4 октября, в Украине будет преобладать сухая погода без осадков. Ночью температура в основном составит +1…+6°, на юге будет теплее — до +9°, а днём воздух прогреется до +14…+19°. В то же время в некоторых областях ожидаются туманы и заморозки на поверхности почвы.

Об этом свидетельствует прогноз Meteoprog и Укргидрометцентра, сообщает Новини.LIVE.

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Какая будет погода в Украине 4 октября по данным Укргидрометцентра

По прогнозу Укргидрометцентра, 4 октября в Украине будет переменная облачность без осадков. В западных, северных и Винницкой областях ночью и утром местами ожидается туман.

На зображенні може бути: карта і текст
Прогноз погоды в Украине на 4 октября. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет переменного направления, 3–8 м/с.

Температура ночью составит +1...+6°. В южных областях будет теплее — +4...+9°. В Украине, кроме юга, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...+3°. Днём температура воздуха составит +14...+19°, а в восточных областях — +11...+16°.

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Какая будет погода в Украине 4 октября по данным Meteoprog

В западных, северных и Винницкой областях ночью и утром местами прогнозируется туман. Ветер будет переменного направления со скоростью 3–8 м/с.

Заморозки змінять тепло: прогноз погоди в Україні на завтра - фото 1
Погода в Украине 4 октября. Фото: Meteoprog

В большинстве областей температура ночью составит +1…+6°. На юге будет теплее — +4…+9°, а днем температура повысится до +16…+19°. В Закарпатской области местами воздух прогреется до +19° и выше.

Прохладнее всего днём будет на востоке. В Луганской области ожидается +11…+16°, в Харьковской и Донецкой — +12…+16°.

Где ожидаются заморозки

На поверхности почвы в большинстве областей, кроме южных, прогнозируются заморозки 0…–3°.

В частности, в Винницкой области температура на поверхности почвы может опуститься до 0…–3°. При этом температура воздуха останется плюсовой — +1…+6°.

Погода в Киевской области

В Киевской области 4 октября прогнозируется переменная облачность без осадков. Утром местами возможен туман.

Заморозки змінять тепло: прогноз погоди в Україні на завтра - фото 2
Прогноз погоды в Киеве 4 октября. Фото: Meteoprog

Ночью температура составит +1…+6°, в Киеве — +4…+6°. Днем в области ожидается +14…+19°, в столице — +16…+18°.

Новини.LIVE писали, что, по словам специалистов, на севере Украины, в частности в Киеве, октябрь прогнозируется преимущественно сухим. Погода станет более облачной, а со середины месяца небо чаще будет затянуто облаками. В конце октября ожидается заметное понижение температуры, поэтому украинцам придется доставать более теплую одежду.

Новини.LIVE сообщали, что с 1 по 3 октября и 28 октября прогнозируются слабые магнитные бури. Их интенсивность будет невысокой, однако космическая погода может меняться, поэтому прогнозы рекомендуется периодически обновлять.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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