Прогноз погоди в Україні на завтра 10 квітня від синоптика Наталки Діденко

Мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 10 квітня, втримається холодною. Вночі можливі заморозки до -3 °С. Крім того, місцями очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на 10 квітня

Діденко зазначила, що найближчої ночі температура повітря буде +1...+6 °С, але місцями заморозки до -3 °С. Вдень очікується +3...+7 °С, а у південній частині та на південному сході +7...+11 °С.

Погода в Україні 10 квітня. Фото: Meteopost

Вітер помірний північного та північно-західного напрямків, але часом із сильними поривами.

У північних, центральних та Харківській областях очікуються дощі, а місцями мокрий сніг. У південній частині, на Луганщині, Донеччині та Дніпропетровщині буде дощ. У західних областях істотних опадів не передбачається.

Читайте також:

Діденко повідомила, що потепління очікується з 14-15 квітня.

Погода в Києві 10 квітня

У столиці очікується дощ з мокрим снігом. Вночі буде +1...+3 °С, на околицях заморозки 0...-3 °С, вдень близько +5 °С.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, на Великдень, 12 квітня, у деяких областях очікуються дощі та мокрий сніг. Вночі можливі заморозки до -2 °С.

А 11 квітня опади у вигляді мокрого снігу та дощу очікуються місцями, окрім західних областей. Вдень буде +4...+9 °C, а на півдні та Закарпатті тепліше — +9...+12 °C.