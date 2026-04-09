Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Заморозки до -3 °С и снег: синоптик Диденко дала прогноз на завтра

Заморозки до -3 °С и снег: синоптик Диденко дала прогноз на завтра

Ua ru
Дата публикации 9 апреля 2026 13:44
Прогноз погоды в Украине на завтра 10 апреля от синоптика Натальи Диденко
Мокрый снег. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 10 апреля, удержится холодной. Ночью возможны заморозки до -3 °С. Кроме того, местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на 10 апреля

Диденко отметила, что ближайшей ночью температура воздуха будет +1...+6 °С, но местами заморозки до -3 °С. Днем ожидается +3...+7 °С, а в южной части и на юго-востоке +7...+11 °С.

Прогноз погоди в Україні на 10 квітня
Погода в Украине 10 апреля. Фото: Meteopost

Ветер умеренный северного и северо-западного направлений, но временами с сильными порывами.

В северных, центральных и Харьковской областях ожидаются дожди, а местами мокрый снег. В южной части, на Луганщине, Донеччине и Днепропетровщине будет дождь. В западных областях существенных осадков не предвидится.

Диденко сообщила, что потепление ожидается с 14-15 апреля.

Погода в Киеве 10 апреля

В столице ожидается дождь с мокрым снегом. Ночью будет +1...+3 °С, в окрестностях заморозки 0...-3 °С, днем около +5 °С.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog, на Пасху, 12 апреля, в некоторых областях ожидаются дожди и мокрый снег. Ночью возможны заморозки до -2 °С.

А 11 апреля осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются местами, кроме западных областей. Днем будет +4...+9 °C, а на юге и Закарпатье теплее — +9...+12 °C.

погода Наталка Диденко погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации