Прогноз погоды в Украине на завтра 10 апреля от синоптика Натальи Диденко

Погода в Украине завтра, 10 апреля, удержится холодной. Ночью возможны заморозки до -3 °С. Кроме того, местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на 10 апреля

Диденко отметила, что ближайшей ночью температура воздуха будет +1...+6 °С, но местами заморозки до -3 °С. Днем ожидается +3...+7 °С, а в южной части и на юго-востоке +7...+11 °С.

Ветер умеренный северного и северо-западного направлений, но временами с сильными порывами.

В северных, центральных и Харьковской областях ожидаются дожди, а местами мокрый снег. В южной части, на Луганщине, Донеччине и Днепропетровщине будет дождь. В западных областях существенных осадков не предвидится.

Диденко сообщила, что потепление ожидается с 14-15 апреля.

Погода в Киеве 10 апреля

В столице ожидается дождь с мокрым снегом. Ночью будет +1...+3 °С, в окрестностях заморозки 0...-3 °С, днем около +5 °С.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog, на Пасху, 12 апреля, в некоторых областях ожидаются дожди и мокрый снег. Ночью возможны заморозки до -2 °С.

А 11 апреля осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются местами, кроме западных областей. Днем будет +4...+9 °C, а на юге и Закарпатье теплее — +9...+12 °C.