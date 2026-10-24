Люди гуляють містом восени. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Наприкінці жовтня в Україні збережеться відносно тепла погода. У більшості областей денна температура становитиме +13…+18 °C, а на Закарпатті та півдні місцями сягатиме +21 °C. За прогнозом синоптикині, до кінця місяця заморозків і снігу не очікується, а 27–28 жовтня температура поступово знизиться до типових для осені значень.

Детальний прогноз на останню декаду жовтня представила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в матеріалі NV, інформує Новини.LIVE.

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Чому в Україні наприкінці жовтня збережеться тепло

Теплу погоду в Україні зумовлює надходження повітряних мас із півдня та південного заходу. Вони не дають температурі знижуватися до звичних для кінця жовтня показників навіть за похмурої та вологої погоди.

Найближчими днями синоптична ситуація зміниться. Вологий циклон, який перебував над Чорним морем, слабшатиме та відступатиме. Натомість із північного сходу рухатиметься антициклон — область підвищеного атмосферного тиску.

Зазвичай антициклони з півночі приносять похолодання, однак цього разу Україна опиниться в теплому секторі. Південно-східний вітер і надалі переноситиме тепле повітря, тому значного похолодання найближчими днями не очікується. Антициклон також сприятиме зменшенню хмарності та опадів, тож у багатьох регіонах буде більше сухих і сонячних днів.

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Якою буде температура в Україні наприкінці жовтня

За прогнозом синоптикині Наталії Птухи, протягом останньої декади жовтня денна температура в більшості областей становитиме +13…+18 °C. На Закарпатті та в південних регіонах повітря періодично прогріватиметься до +21 °C.

У першій половині тижня вночі очікується +7…+14 °C. Наприкінці місяця температура дещо знизиться, однак заморозків на поверхні ґрунту та в повітрі в цей період не прогнозують. Такий прогноз пов’язаний із хмарністю та високою вологістю.

У більшості областей встановиться сухіша погода. Короткочасні дощі залишаться переважно на заході України. На півдні та південному заході вночі й уранці утворюватимуться густі осінні тумани.

Незначні опади в північних і центральних областях можливі наприкінці місяця.

Чи буде сніг в Україні до кінця жовтня

За прогнозом Укргідрометцентру, до кінця жовтня снігу в Україні не очікується. Винятком залишається високогір’я Карпат, де зимові опади в цю пору є звичним явищем і вже спостерігалися раніше.

Орієнтовно 27–28 жовтня температура поступово повернеться до типових для цього періоду осінніх значень. Похолодання буде помірним і не означатиме різкого переходу до зимової погоди.

Якою буде погода в Києві та області

У Києві та Київській області наприкінці жовтня переважатиме суха погода з хмарністю та проясненнями. Уночі температура повітря становитиме +9…+11 °C, а вдень — +15…+18 °C.

Вітер очікується південно-східний, помірний, зі швидкістю 5–10 м/с.

Новини.LIVE інформували, що наприкінці жовтня в Україні поступово холоднішатиме, а денна температура в окремих регіонах опуститься до +9…+11 °C. Уночі стовпчики термометрів місцями наближатимуться до нуля, тож не виключені заморозки. Найперші зимові прояви традиційно очікуються у високогір’ї Карпат, де можливий перший сніг.

Новини.LIVE писали, що наприкінці жовтня геомагнітна обстановка переважно буде спокійною, однак 28 жовтня прогнозують слабку магнітну бурю. Раніше, 22 жовтня, також очікували геомагнітне збурення, тоді як найпотужніший шторм припадав на середину місяця. Фахівці радять стежити за оновленнями прогнозу, адже сонячна активність може змінюватися.