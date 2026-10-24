Осенью люди гуляют по городу. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В конце октября в Украине сохранится относительно теплая погода. В большинстве областей дневная температура составит +13…+18 °C, а в Закарпатье и на юге местами достигнет +21 °C. По прогнозу синоптика, до конца месяца заморозков и снега не ожидается, а 27–28 октября температура постепенно снизится до типичных для осени значений.

Подробный прогноз на последнюю декаду октября представила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в материале NV, сообщает Новини.LIVE.

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Почему в Украине в конце октября сохранится тепло

Теплую погоду в Украине обусловливает приток воздушных масс с юга и юго-запада. Они не дают температуре опускаться до привычных для конца октября показателей даже при пасмурной и влажной погоде.

В ближайшие дни синоптическая ситуация изменится. Влажный циклон, находившийся над Черным морем, будет ослабевать и отступать. Зато с северо-востока будет двигаться антициклон — область повышенного атмосферного давления.

Обычно антициклоны с севера приносят похолодание, однако на этот раз Украина окажется в тёплом секторе. Юго-восточный ветер и в дальнейшем будет переносить тёплый воздух, поэтому значительного похолодания в ближайшие дни не ожидается. Антициклон также будет способствовать уменьшению облачности и количества осадков, поэтому во многих регионах будет больше сухих и солнечных дней.

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Какой будет температура в Украине в конце октября

По прогнозу синоптика Натальи Птухи, в течение последней декады октября дневная температура в большинстве областей составит +13…+18 °C. В Закарпатье и в южных регионах воздух будет периодически прогреваться до +21 °C.

В первой половине недели ночью ожидается +7…+14 °C. В конце месяца температура несколько снизится, однако заморозков на поверхности почвы и в воздухе в этот период не прогнозируется. Такой прогноз связан с облачностью и высокой влажностью.

В большинстве областей установится более сухая погода. Кратковременные дожди останутся преимущественно на западе Украины. На юге и юго-западе ночью и утром будут образовываться густые осенние туманы.

Незначительные осадки в северных и центральных областях возможны в конце месяца.

Будет ли снег в Украине до конца октября

По прогнозу Укргидрометцентра, до конца октября снега в Украине не ожидается. Исключением остается высокогорье Карпат, где зимние осадки в это время года являются обычным явлением и уже наблюдались ранее.

Ориентировочно 27–28 октября температура постепенно вернется к типичным для этого периода осенним значениям. Похолодание будет умеренным и не будет означать резкого перехода к зимней погоде.

Какая будет погода в Киеве и области

В Киеве и Киевской области в конце октября будет преобладать сухая погода с облачностью и прояснениями. Ночью температура воздуха составит +9…+11 °C, а днем — +15…+18 °C.

Ожидается юго-восточный ветер умеренной силы со скоростью 5–10 м/с.

Новини.LIVE сообщали, что в конце октября в Украине будет постепенно холодать, а дневная температура в отдельных регионах опустится до +9…+11 °C. Ночью столбики термометров местами будут приближаться к нулю, поэтому не исключены заморозки. Первые признаки зимы традиционно ожидаются в высокогорье Карпат, где возможен первый снег.

Новини.LIVE писали, что в конце октября геомагнитная обстановка в основном будет спокойной, однако 28 октября прогнозируется слабая магнитная буря. Ранее, 22 октября, также ожидалось геомагнитное возмущение, тогда как самый мощный шторм пришелся на середину месяца. Специалисты советуют следить за обновлениями прогноза, ведь солнечная активность может меняться.