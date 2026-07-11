Суд покарав військового, який замість служби працював на шиномантажі

Затриманий військовослужбовець, судове засідання. Фото: ДДУВС, "Громадське радіо"

У Хмельницькому судили солдата, якийсь понад 7 місяців замість служби у лавах ЗСУ працював на шиномонтажі у Київській області. За скоєне суд призначив йому певне покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Zaxid.net.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, військовий обіймав посаду солдата резерву у 106-й запасній роті однієї з військових частин на Хмельниччині. Слідство встановило, що в період із 11 березня до 28 листопада 2025 року він, за попередньою домовленістю з керівництвом, працював на шиномонтажі "4 колеса" у Вишгороді Київської області.

При цьому його фактичну відсутність у військовій частині приховували, пояснюючи її як нібито виконання службових обов'язків за межами місця дислокації.

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою вину та розкаявся. Під час призначення покарання суд узяв до уваги, що чоловік раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, сприяв встановленню всіх обставин справи, має позитивну характеристику, виховує малолітню дитину та добровільно переказав 200 тисяч гривень на потреби Збройних сил України.

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Рішення суду

Суд дійшов висновку, що військовослужбовець винен у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 ККУ, а саме в ухиленні від проходження військової служби, скоєному за попередньою змовою. За це йому призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Водночас суд звільнив його від відбування цього покарання, встановивши іспитовий строк тривалістю два роки. Наразі вирок ще може бути переглянутий в апеляційному порядку.

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