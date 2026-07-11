Суд наказал военнослужащего, который вместо службы работал на шиномонтаже

Задержанный военнослужащий, судебное заседание. Фото: ГГУВД, "Громадське радіо"

В Хмельницком судили солдата, который более 7 месяцев вместо службы в рядах ВСУ работал на шиномонтаже в Киевской области. За содеянное суд назначил ему определенное наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Zaxid.net.

Подробности дела

Согласно материалам дела, военный занимал должность солдата резерва в 106-й запасной роте одной из воинских частей в Хмельницкой области. Следствие установило, что в период с 11 марта по 28 ноября 2025 года он, по предварительной договоренности с руководством, работал на шиномонтаже "4 колеса" в Вышгороде Киевской области.

При этом его фактическое отсутствие в воинской части скрывали, объясняя его якобы выполнением служебных обязанностей за пределами места дислокации.

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. При назначении наказания суд принял во внимание, что мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности, способствовал установлению всех обстоятельств дела, имеет положительную характеристику, воспитывает малолетнего ребенка и добровольно перечислил 200 тысяч гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

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Решение суда

Суд пришел к выводу, что военнослужащий виновен в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 УК Украины, а именно в уклонении от прохождения военной службы, совершенном по предварительному сговору. За это ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В то же время суд освободил его от отбывания этого наказания, установив испытательный срок продолжительностью два года. На данный момент приговор еще может быть пересмотрен в апелляционном порядке.

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