Заміна піхоті: Третя штурмова анонсувала масове використання НРК

Бійці Третого армійського корпусу споряджають НРК. Фото: Третій армійський корпус

Третя окрема штурмова бригада планує до кінця року замінити на передовій до 30% піхоти сучасними наземними роботизованими комплексами. Дрони вже успішно виконують завдання не лише в обороні, а й у глибокому тилу ворога.

Про це повідомив командир роти безпілотних систем з позивним Макар в ефірі Ранок.LIVE.

ЗСУ хочуть збільшити використання НРК замість піхоти

Наземні роботизовані комплекси поступово витісняють живу силу з найнебезпечніших ділянок фронту. Третя окрема штурмова бригада поставила амбітну ціль до кінця поточного року забрати з нуля третину піхотинців, переклавши їхні завдання на ударних наземних роботів. Вони здатні ефективно діяти на відстані до семи кілометрів у тилу противника.

Командир наголосив, що функціонал наземних дронів уже давно вийшов за межі суто оборонних завдань. Сьогодні роботизовані комплекси стали незамінними помічниками піхоти під час наступальних дій.

На додаток, оператори без проблем заганяють техніку в тил противника на глибину від п'яти до семи кілометрів. Там машини систематично зривають ворожу логістику, зупиняють спроби наступу та ліквідовують укриття з великим скупченням живої сили окупантів.

"Якщо ми говоримо, що наприкінець 25-го року нашим підрозділом виконувалося в місяць 30 успішних ударних місій, то на даний момент, станом на цей місяць, ця цифра не менше, ніж 70-80 за місяць успішних уражень", — наголосив військовий.

Раніше ексклюзивно для Новини.LIVE виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко заявив, що роботизовані наземні комплекси показали чудовий результат на фронті. Зокрема, вони були дуже дієвими для логістики.

