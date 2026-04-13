Замена пехоте: Третья штурмовая анонсировала массовое использование НРК

Бойцы Третьего армейского корпуса снаряжают НРК. Фото: Третий армейский корпус

Третья отдельная штурмовая бригада планирует до конца года заменить на передовой до 30% пехоты современными наземными роботизированными комплексами. Дроны уже успешно выполняют задачи не только в обороне, но и в глубоком тылу врага.

Об этом сообщил командир роты беспилотных систем с позывным Макар в эфире Ранок.LIVE.

ВСУ хотят увеличить использование НРК вместо пехоты

Наземные роботизированные комплексы постепенно вытесняют живую силу из самых опасных участков фронта. Третья отдельная штурмовая бригада поставила амбициозную цель до конца текущего года забрать с нуля треть пехотинцев, переложив их задачи на ударных наземных роботов. Они способны эффективно действовать на расстоянии до семи километров в тылу противника.

Командир подчеркнул, что функционал наземных дронов уже давно вышел за пределы сугубо оборонительных задач. Сегодня роботизированные комплексы стали незаменимыми помощниками пехоты во время наступательных действий.

В дополнение, операторы без проблем загоняют технику в тыл противника на глубину от пяти до семи километров. Там машины систематически срывают вражескую логистику, останавливают попытки наступления и ликвидируют укрытия с большим скоплением живой силы оккупантов.

"Если мы говорим, что в конце 25-го года нашим подразделением выполнялось в месяц 30 успешных ударных миссий, то на данный момент, по состоянию на этот месяц, эта цифра не меньше, чем 70-80 за месяц успешных поражений", — подчеркнул военный.

Ранее эксклюзивно для Новини.LIVE исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко заявил, что роботизированные наземные комплексы показали отличный результат на фронте. В частности, они были очень действенными для логистики.

