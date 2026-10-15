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Головна Новини дня Заміна бійців займає 2-3 доби: Півненко про ситуацію під Покровськом

Заміна бійців займає 2-3 доби: Півненко про ситуацію під Покровськом

Ua ru
15 жовтня 2026 22:01
Ексклюзив
На Покровському напрямку військові йдуть на позиції пішки по 2-3 дні
Командувач Нацгвардії Олександр Півненко. Фото: кадр з відео

Командувач Національної гвардії Олександр Півненко повідомив, що на Покровському напрямку фронту військові по дві-три доби йдуть на позиції. Причиною він назвав ворожі дрони. 

Про це Олександр Півненко розповів в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Ситуація на Покровському напрямку

Півненко зазначив, що ширина кілзони залежить від конкретної ділянки фронту й може охоплювати в середньому 15-20 км по обидва боки від лінії бойового зіткнення.

"Якщо на Покровському регіоні, там взагалі рухатися неможливо, просто неможливо. Їхати на ББМ і тому подібне. І щоб провести ротацію, військовослужбовці по 2-3 дні йдуть на позицію", — каже він.

За його словами, для заміни бійців на передовій потрібно два-три дні в залежності від ситуації, погодних умов, активності противника, дронів та іншого.

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"Ніхто ж не хоче помирати під час ротації. Навіщо це? Взагалі ніхто не хоче помирати, а тим паче ще під час ротації, коли ти робиш гарну справу, міняєш своїх товаришів на позиціях, тому що вони втомилися", — додав командувач НГУ.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Олександра Півненка, оборонна ситуація поблизу Слов’янська стала кращою, тоді як на Краматорському напрямку основну увагу зосереджують на протидії російським авіабомбам і безпілотникам. Після проведення Третім корпусом операції "Вівальді" російські війська здійснюють перегрупування. 

Також ми писали, що колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський охарактеризував Курську операцію як вимушений військовий крок, що дозволив зірвати задуми російського командування та виграти час для відновлення українських підрозділів. За його словами, перекидання додаткових сил на Покровський напрямок не дало б бажаного результату.

війна Донецька область Покровськ НГУ ротаці Олександр Півненко
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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