Чому була Курська операція, а не оборона Покровська - коментар Сирського

Олександр Сирський, колишній Головнокомандувач Збройних сил України. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський назвав Курську операцію необхідним військовим маневром, який допоміг зірвати плани російської армії та дати українським підрозділам час на відновлення. Він повідомив, що перекидання сил на Покровський напрямок не змінило б ситуації, адже там Росія зосередила майже 100 тисяч військових.

Про це Сирський розповів в інтерв’ю BBC, передає Новини.LIVE.

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Чому Сирський ухвалив рішення про Курську операцію

Олександр Сирський розповів журналісту BBC, що на початку літа 2024 року російська армія наступала на 13 оперативних напрямках. На окремих ділянках вона мала перевагу в живій силі у 4,5–6 разів.

"За таких умов, за панування в повітрі російської авіації, ми тоді ввели важкі оборонні бої й нам просто необхідно було зірвати плани противника, який мав таку суттєву перевагу. Тому ми детальне вивчили всю лінію фронту й обрали Сумський напрямок, де противник спочатку мав 26 000 особового складу, а потім в ході невдалого наступу на Харківському напрямку поступово перекинув з Сумського всі сили й засоби на Харківський. Це не дало йому якихось суттєвих переваг і він зав'яз у прикордонних боях", — заявив Сирський.

Рішення про проведення операції затвердив президент України.

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Яких результатів досягли ЗСУ на Курщині

"Протягом місяця ми взяли під контроль 1273 квадратних км російської території, а противник був вимушений припинити наступ на всіх оперативно-стратегічних напрямках за виключенням Покровського напрямку. Росія перекинула на Курський напрямок близько 70 000 особового складу, повітряно-десантних військ, морської піхоти, ну і найбільш підготовлених мотострілецьких військ", — поділився колишній Головнокомандувач ЗСУ.

Сирський зазначив, що операція дала змогу підготувати резерви, відновити боєздатність українських підрозділів після важких боїв і підняти моральний дух військових.

Чому ЗСУ не перекинули сили під Покровськ

Олександр Сирський пояснив журналісту, що в наступі на Курщині брали участь три неповні бригади десантно-штурмових військ і два штурмові батальйони. Частина підрозділів була укомплектована на 60–70%, а 95-та окрема десантно-штурмова бригада перед операцією виходила з важких боїв на Торецькому напрямку.

За словами генерала, ці сили не змогли б суттєво змінити ситуацію під Покровськом, де Росія зосередила майже 100 тисяч військових. Українське командування розглядало цей сектор як два напрямки — Покровський і Добропільський.

"Вони б не зіграли ніякої ролі, з огляду на їхній технічний стан", — пояснив Сирський, коментуючи можливе перекидання бригад на східний фронт.

Сирський назвав причину успіху наступу на Курщині

"На Курському напрямку, де противник мав дуже слабку оборону і підрозділи прикриття державного кордону, які були укомплектовані в основному військовослужбовцями строкової служби, які були розтягнуті вздовж фронту, деякі батальйони на 10, декілька на 12 кілометрів, ну тобто там дійсно була слабка оборона, вони якраз добились такого величезного успіху", — сказав він.

Після початку наступу Росія перекидала підрозділи на Курщину, частину з яких, одразу вводили в бій. Він також заявив, що, за російськими даними, в окремі дні втрати військ РФ були вп’ятеро більшими за українські.

Новини.LIVE інформували про інші успіхи українського війська. Зокрема, протиповітряна оборона Третьої штурмової бригади вперше збила російський безпілотник типу "Бандероль". Саме цей боєприпас поєднує в собі характеристики крилатої ракети та баражувального боєприпасу.

Новини.LIVE писали, що Росія має великі втрати особового складу за вересень. НАТО зазначає, що за перший місяць осені РФ втратила понад 50 тисяч військових убитими та пораненими.