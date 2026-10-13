Почему была проведена Курская операция, а не оборона Покровска — комментарий Сырского

Александр Сырский, бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский назвал Курскую операцию необходимым военным манёвром, который помог сорвать планы российской армии и дать украинским подразделениям время на восстановление. Он сообщил, что переброска сил на Покровское направление не изменила бы ситуацию, ведь там Россия сосредоточила почти 100 тысяч военных.

Об этом Сырский рассказал в интервью BBC, передает Новини.LIVE.

Реклама

Почему Сырский принял решение о Курской операции

Александр Сырский рассказал журналисту BBC, что в начале лета 2024 года российская армия наступала на 13 оперативных направлениях. На отдельных участках она имела превосходство в живой силе в 4,5–6 раз.

"В таких условиях, при господстве российской авиации в воздухе, мы тогда вступили в тяжелые оборонительные бои, и нам просто необходимо было сорвать планы противника, обладавшего столь существенным преимуществом. Поэтому мы тщательно изучили всю линию фронта и выбрали Сумское направление, где противник сначала имел 26 000 человек личного состава, а затем в ходе неудачного наступления на Харьковском направлении постепенно перебросил со Сумского все силы и средства на Харьковское. Это не дало ему каких-либо существенных преимуществ, и он увяз в приграничных боях", — заявил Сырский.

Решение о проведении операции утвердил президент Украины.

Читайте также:

Каких результатов достигли ВСУ в Курской области

"В течение месяца мы взяли под контроль 1273 квадратных км российской территории, а противник был вынужден прекратить наступление на всех оперативно-стратегических направлениях, за исключением Покровского направления. Россия перебросила на Курское направление около 70 000 человек личного состава, воздушно-десантных войск, морской пехоты, ну и наиболее подготовленных мотострелковых войск", — поделился бывший Главнокомандующий ВСУ.

Сырский отметил, что операция позволила подготовить резервы, восстановить боеспособность украинских подразделений после тяжелых боев и поднять моральный дух военных.

Почему ВСУ не перебросили силы под Покровск

Александр Сырский объяснил журналисту, что в наступлении на Курщине участвовали три неполные бригады десантно-штурмовых войск и два штурмовых батальона. Часть подразделений была укомплектована на 60–70 %, а 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада перед операцией выходила из тяжелых боев на Торецком направлении.

По словам генерала, эти силы не смогли бы существенно изменить ситуацию под Покровском, где Россия сосредоточила почти 100 тысяч военных. Украинское командование рассматривало этот сектор как два направления — Покровское и Добропольское.

"Они не сыграли бы никакой роли, учитывая их техническое состояние", — пояснил Сырский, комментируя возможную переброску бригад на восточный фронт.

Сырский назвал причину успеха наступления на Курской дуге

"На Курском направлении, где у противника была очень слабая оборона и подразделения прикрытия государственной границы, укомплектованные в основном военнослужащими срочной службы, которые были растянуты вдоль фронта, некоторые батальоны на 10, несколько — на 12 километров, ну то есть там действительно была слабая оборона, они как раз добились такого огромного успеха", — сказал он.

После начала наступления Россия перебрасывала подразделения в Курскую область, часть из которых сразу же вводилась в бой. Он также заявил, что, по российским данным, в отдельные дни потери войск РФ были в пять раз больше украинских.

Новини.LIVE сообщали о других успехах украинской армии. В частности, противовоздушная оборона Третьей штурмовой бригады впервые сбила российский беспилотник типа "Бандероль". Именно этот боеприпас сочетает в себе характеристики крылатой ракеты и баражирующего боеприпаса.

Новини.LIVE писали, что Россия понесла большие потери личного состава за сентябрь. НАТО отмечает, что за первый месяц осени РФ потеряла более 50 тысяч военных убитыми и ранеными.