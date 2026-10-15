На Покровском направлении военные добираются до позиций пешком в течение 2-3 дней

Командующий Национальной гвардией Александр Пивненко. Фото: кадр из видео

Командующий Национальной гвардией Александр Пивненко сообщил, что на Покровском направлении фронта военные по два-три суток идут на позиции. Причиной он назвал вражеские дроны.

Об этом Александр Пивненко рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Ситуация на Покровском направлении

Пивненко отметил, что ширина зоны действия зависит от конкретного участка фронта и может охватывать в среднем 15-20 км по обе стороны от линии боевого столкновения.

"Если говорить о Покровском регионе, то там вообще двигаться невозможно, просто невозможно. Ехать на ББМ и тому подобное. И чтобы провести ротацию, военнослужащие по 2–3 дня идут на позицию", — говорит он.

По его словам, для замены бойцов на передовой требуется два-три дня в зависимости от ситуации, погодных условий, активности противника, дронов и прочего.

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"Никто же не хочет погибать во время ротации. Зачем это? Вообще никто не хочет умирать, а тем более во время ротации, когда ты делаешь доброе дело, меняешь своих товарищей на позициях, потому что они устали", — добавил командующий НГУ.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Александра Пивненко, оборонная ситуация вблизи Славянска улучшилась, тогда как на Краматорском направлении основное внимание уделяется противодействию российским авиабомбам и беспилотникам. После проведения Третьим корпусом операции "Вивальди" российские войска осуществляют перегруппировку.

Также мы писали, что бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский охарактеризовал Курскую операцию как вынужденный военный шаг, позволивший сорвать планы российского командования и выиграть время для восстановления украинских подразделений. По его словам, переброска дополнительных сил на Покровское направление не дала бы желаемого результата.