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Головна Новини дня Заметіль та справжня зима: на заході України випав перший сніг

Заметіль та справжня зима: на заході України випав перший сніг

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6 листопада 2026 13:47
Перший сніг 6 листопада засипав Львівщину та Прикарпаття facebook.com/Lvivelectrotrans
Сніг у Львові. Ілюстративне фото: facebook.com/Lvivelectrotrans

Сьогодні, 6 листопада, на заході України випав перший сніг. Зимові опади помітили одразу в кількох районах Львівської області, а також на Прикарпатті. Фото та відео засніжених місцевостей з'явилися в місцевих медіа й пабліках.

Про це інформує Новини.LIVE.

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Де на Львівщині випав перший сніг

У п'ятницю, 6 листопада, перші сніжинки помітили на Самбірщині, Стрийщині та поблизу Славського. Про це повідомляють місцеві медіа з посиланням на дописи в соцмережах. Зокрема, видання "Четверта студія" опублікувало повідомлення про сніг на Стрийщині та відео із засніженим Славським. 

Сьогодні погоду у Львівській області визначає атмосферний фронт із півночі. 

Снігопади зафіксували й на Прикарпатті

Про перший сніг в Івано-Франківській області також повідомляють місцеві пабліки. Зазначається, що опади випали на Львівщині та Прикарпатті.

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За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, упродовж дня в області буде хмарно з проясненнями. Місцями очікується невеликий дощ, а в гірських районах — мокрий сніг. Уночі та вранці на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця.

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Перши сніг на заході України. Скриншот повідомлення із соцмереж
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Сніг на заході України 6 листопада 2026 року. Скриншот повідомлення із соцмереж
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Перший сніг в Україні 6 листопада. Скриншот повідомлення із соцмереж
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Перши сніг на заході України. Скриншот повідомлення із соцмереж

Новини.LIVE інформували, що цієї зими в Україні прогнозують на 20–40% більше опадів за кліматичну норму, однак стійкий сніговий покрив малоймовірний. Температура повітря протягом усіх зимових місяців може бути на 1–2 °C вищою за норму через надходження теплого повітря з Атлантики. Водночас коливання температури поблизу нуля можуть спричинити ожеледь, крижаний дощ і налипання мокрого снігу.

Новини.LIVE писали, що перша половина листопада в Україні буде відносно теплою: вдень температура повітря становитиме +6…+12 °C. Із середини місяця прогнозують поступове похолодання, а наприкінці листопада денні показники знизяться до +2…+3 °C. Перші нічні заморозки можливі 23 листопада, коли температура опуститься до -1…-2 °C.

Львів Карпати Львівська область сніг Івано-Франківська область прогноз погоди погода в Україні снігопад Погода у Львові
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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