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Метель и настоящая зима: на западе Украины выпал первый снег

Ua ru
6 ноября 2026 13:47
Первый снег 6 ноября засыпал Львовскую область и Прикарпатье facebook.com/Lvivelectrotrans
Снег во Львове. Иллюстративное фото: facebook.com/Lvivelectrotrans

Сегодня, 6 ноября, на западе Украины выпал первый снег. Зимние осадки заметили сразу в нескольких районах Львовской области, а также в Прикарпатье. Фото и видео заснеженных местностей появились в местных СМИ и пабликах.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Где на Львовщине выпал первый снег

В пятницу, 6 ноября, первые снежинки заметили в Самборском и Стрыйском районах, а также в окрестностях Славского. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на посты в соцсетях. В частности, издание "Четвертая студия" опубликовало сообщение о снеге в Стрыйском районе и видео с заснеженным Славским. 

Сегодня погоду во Львовской области определяет атмосферный фронт с севера. 

Снегопады зафиксировали и на Прикарпатье

О первом снеге в Ивано-Франковской области также сообщают местные паблики. Отмечается, что осадки выпали на Львовщине и в Прикарпатье.

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По прогнозу Львовского регионального центра по гидрометеорологии, в течение дня в области будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой дождь, а в горных районах — мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможен гололед.

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Первый снег на западе Украины. Скриншот сообщения из соцсетей
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Снег на западе Украины 6 ноября 2026 года. Скриншот сообщения из соцсетей
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Первый снег в Украине 6 ноября. Скриншот сообщения из соцсетей
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Первый снег на западе Украины. Скриншот сообщения из соцсетей

Новини.LIVE сообщали, что этой зимой в Украине прогнозируют на 20–40% больше осадков, чем предусмотрено климатической нормой, однако устойчивый снежный покров маловероятен. Температура воздуха в течение всех зимних месяцев может быть на 1–2 °C выше нормы из-за притока теплого воздуха с Атлантики. В то же время колебания температуры вблизи нуля могут вызвать гололед, ледяной дождь и налипание мокрого снега.

Новини.LIVE писали, что первая половина ноября в Украине будет относительно теплой: днем температура воздуха составит +6…+12 °C. С середины месяца прогнозируется постепенное похолодание, а в конце ноября дневные показатели снизятся до +2…+3 °C. Первые ночные заморозки возможны 23 ноября, когда температура опустится до -1…-2 °C.

Львов Карпаты Львовская область снег Ивано-Франковская область прогноз погоды погода в Украине снегопад Погода во Львове
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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