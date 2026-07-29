Замах у Росії: в під'їзді розстріляли розробника дронів Черезова

Андрій Черезов. Фото: росЗМІ

У російському місті Тула кілер здійснив замах на життя генерального директора компанії з розробки безпілотників Андрія Черезова. Невідомий підстеріг свою жертву в під'їзді житлового будинку та здійснив три прицільні постріли з вогнепальної зброї. Наразі поранений топменеджер перебуває під наглядом лікарів, а правоохоронні органи країни-агресора оголосили стрільця у розшук.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію російських соцмереж.

Мотиви замаху на Черезова

Основним і фактично єдиним мотивом цього нападу місцеві слідчі органи вважають безпосередню професійну діяльність постраждалого. Потерпілий Андрій Черезов очолює підприємство "Российская лаборатория воздушного транспорта", яке безпосередньо займається створенням дронів для потреб військових.

"Андрій Черезов повернувся додому з роботи, але не встиг увійти до квартири. Кілер чекав на нього на сходах. Пролунали три постріли. Шум почула дружина Андрія, відчинила двері та побачила закривавленого чоловіка. Стрілець уже встиг втекти", — повідомили місцеві ЗМІ.

У якому стані потерпілий

Точних прогнозів щодо шансів на виживання директора компанії з виробництва безпілотників лікарі поки не надають через важкі поранення.

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Як писали Новини.LIVE раніше, працівникам СБУ вдалось зірвати замах на командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького. Для наведення ракетно-бомбового удару росіяни завербували оператора безпілотника з іншої української бригади.

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