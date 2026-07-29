Покушение в России: в подъезде расстреляли разработчика дронов Черезова

Андрей Черезов. Фото: росСМИ

В российском городе Тула киллер совершил покушение на жизнь генерального директора компании по разработке беспилотников Андрея Черезова. Неизвестный подкараулил свою жертву в подъезде жилого дома и произвел три прицельных выстрела из огнестрельного оружия. В настоящее время раненый топ-менеджер находится под наблюдением врачей, а правоохранительные органы страны-агрессора объявили стрелка в розыск.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию российских социальных сетей.

Мотивы покушения на Черезова

Основным и фактически единственным мотивом этого нападения местные следственные органы считают непосредственную профессиональную деятельность пострадавшего. Потерпевший Андрей Черезов возглавляет предприятие "Российская лаборатория воздушного транспорта", которое непосредственно занимается созданием дронов для нужд военных.

"Андрей Черезов вернулся домой с работы, но не успел войти в квартиру. Киллер ждал его на лестнице. Раздались три выстрела. Шум услышала жена Андрея, открыла дверь и увидела окровавленного мужа. Стрелок уже успел скрыться", — сообщили местные СМИ.

В каком состоянии находится пострадавший

Точных прогнозов относительно шансов на выживание директора компании по производству беспилотников врачи пока не дают из-за тяжелых ранений.

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Между тем российские пропагандисты уже пытаются связать этот случай с деятельностью украинских спецслужб.

Как ранее писали Новини.LIVE, сотрудникам СБУ удалось сорвать покушение на командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого. Для нанесения ракетно-бомбового удара россияне завербовали оператора беспилотника из другой украинской бригады.

Также мы писали, что в Киеве ликвидировали киллера ГРУ России, который готовил покушение на волонтера Сергея Стерненко. Еще более десяти участников преступной группы были взяты под стражу.