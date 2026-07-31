Замах на командира "Хартії": у Харкові затримали підозрюваного

Ігор Оболєнський. Фото: armyinform

Карина Приходько Редактор

У Харкові затримали чоловіка, який намагався застрелити командира "Хартії" Ігоря Оболєнського. На щастя, військовий не постраждав, оскільки зброя не спрацювала.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укрїнську правду.

Замах на командира "Хартії"

За даними джерел видання, нападник підійшов зі спини до Ігоря Оболєнського, однак не зміг здійснити постріл. У затриманого харків'янина вилучили пістолет Макарова та боєприпаси.

Російські куратори видавали себе за співробітників СБУ та переконували харків'янина, що командир "Хартії" нібито є "зрадником". Як доказ йому надіслали згенероване ШІ фото Оболєнського на тлі Кремля та у футболці із символікою РФ.

Згенероване фото штучним інтелектом. Фото: УП

Чоловіка затримали. Він розповіда, що отримав зброю від невстановленої особи у Харкові за вказівкою куратора.

Правоохоронці встановлюють усіх причетних до підготовки замаху. За цим фактом відкрите кримінальне провадження.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні була спроба замаху на Ігоря Оболєнського. За його словами, Україна дасть відповідь на спробу атаки проти українського військового командира.

Також ми повідомляли, що у березні СБУ зірвала замах на командира Третього армійського корпусу. Росія хотіла завдати по Андрію Білецькому ракетно-дронового удару.