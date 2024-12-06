День Збройних сил України — Залужний привітав військових зі святом

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: Залужний, Facebook

Збройні сили щодня захищають Україну та дають життя іншим, залишаючи своє на полі бою. ЗСУ, мабуть, ще буде важко, але точно вже ніколи не буде соромно.

Про це заявив посол України у Великій Британії та ексголовком Збройних сил Валерій Залужний у Telegram у п'ятницю, 6 грудня.

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Залужний звернувся до військових та всього українського народу з привітанням з нагоди Дня Збройних сил України. Він також подякував долі за те, що потрапив у ЗСУ, яким присвятив 31 рік свого життя.

Шеврон Залужного. Фото: Залужний, Telegram

"Низько вклоняюся тим, хто віддав своє життя Батьківщині заради нас усіх. Дякую тим, хто зайняв їх місце і сміливо дивиться в очі долі", — написав ексголовком ЗСУ.

Він додав, що саме ЗСУ дають життя іншим, навіть коли ті забувають про це, залишаючи своє на полі бою.

"Дякую, що просто робите свою нелегку справу. Усі разом. Разом ми вже перемогли. Ми обʼєдналися. Ми — Збройні сили України", — зазначив посол України у Великій Британії.

За його словами, Збройні сили врятували Україну та дали шанс Європі, проте це ще не кінець.

"І нам, мабуть, ще буде важко, але точно, вже ніколи не буде соромно. Зі святом, Збройні сили України", — наголосив Залужний.

Допис Залужного. Фото: скриншот

Нагадаємо, 6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил — свято, яке стало символом мужності, самопожертви та вірності країні.

Цього дня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський подякував військовим за їхню мужність у боротьбі за Незалежність та наголосив, що перемагає лише той, хто бореться і не складає зброї.