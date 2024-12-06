День Вооруженных сил Украины — Залужный поздравил военных с праздником

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: Залужный, Facebook

Вооруженные силы ежедневно защищают Украину и дают жизнь другим, оставляя свою на поле боя. ВСУ, видимо, еще будет трудно, но точно уже никогда не будет стыдно.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании и экс-головком Вооруженных сил Валерий Залужный в Telegram в пятницу, 6 декабря.

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Залужный обратился к военным и всему украинскому народу с поздравлением по случаю Дня Вооруженных сил Украины. Он также поблагодарил судьбу за то, что попал в ВСУ, которым посвятил 31 год своей жизни.

Шеврон Залужного. Фото: Залужный, Telegram

"Низко кланяюсь тем, кто отдал свою жизнь Родине ради нас всех. Спасибо тем, кто занял их место и смело смотрит в глаза судьбе", — написал экс-глава ВСУ.

Он добавил, что именно ВСУ дают жизнь другим, даже когда те забывают об этом, оставляя свою на поле боя.

"Спасибо, что просто делаете свое нелегкое дело. Все вместе. Вместе мы уже победили. Мы объединились. Мы — Вооруженные силы Украины", — отметил посол Украины в Великобритании.

По его словам, Вооруженные силы спасли Украину и дали шанс Европе, однако это еще не конец.

"И нам, видимо, еще будет трудно, но точно, уже никогда не будет стыдно. С праздником, Вооруженные силы Украины", — подчеркнул Залужный.

Сообщение Залужного. Фото: скриншот

Напомним, 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил — праздник, ставший символом мужества, самопожертвования и верности стране.

В этот день Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поблагодарил военных за их мужество в борьбе за Независимость и подчеркнул, что побеждает только тот, кто борется и не складывает оружия.