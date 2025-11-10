Залужний відкинув звинувачення у підриві Північних потоків

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: Залужний/Facebook

У матеріалі The Wall Street Journal з'явилася інформація про те, що німецькі слідчі вважають, що група українців, які нібито підірвали газопроводи "Північного потоку" у Балтійському морі, діяла під керівництвом тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Ексголовком відреагував на цю публікацію.

Відповідний коментар Залужного з'явився під перекладом статті The Wall Street Journal на сторінці видання "Українська правда" у Facebook у понеділок, 10 листопада.

Реклама

Читайте також:

Реакція Залужного на звинувачення у підриві "Північних потоків"

У статті The Wall Street Journal йшлося про те, що німецькі слідчі стверджують, що українська група, яка нібито здійснила підрив газопроводів "Північного потоку" у Балтійському морі, діяла під керівництвом тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

У відповідь на цей матеріал Валерій Залужний написав: "Нам ще буде весело, але вже точно ніколи не буде соромно".

Скриншот коментаря Залужного/Facebook

Нагадаємо, що у матеріалі The Wall Street Journal мовиться про те, що німецька поліція, прокуратура та інші особи, знайомі з тонкощами справи, розробили, як вони стверджують, "чітку картину того, як елітний український військовий підрозділ здійснив атаки під безпосереднім керівництвом тодішнього верховного головнокомандувача ЗСУ".

Відстежуючи компанії з прокату човнів, телефони і номерні знаки, потсдамська команда заклала основу для того, щоб німецька влада видала ордери на арешт трьох солдатів спеціального українського військового підрозділу і чотирьох ветеранів-глибоководників. За їхніми словами, метою диверсантів було скорочення нафтових доходів Росії та її економічних зв’язків з Німеччиною.

Як повідомлялося, у вересні 2022 року внаслідок підриву сталася розгерметизація двох ниток газопроводу "Північний потік" і однієї нитки "Північного потоку 2" поблизу данського острова Борнгольм. У Росії порушено кримінальну справу за статтею про акт міжнародного тероризму.

У серпні цього року прокуратура Німеччини повідомила про затримання в Італії громадянина України Сергія Кузнєцова. З 21 серпня він перебував в ув’язненні в м. Річчоне, 16 вересня суд в Італії ухвалив екстрадувати Кузнєцова до ФРН. Його захист оскаржив рішення.

Крім того, 30 вересня в Польщі затримали громадянина України Володимира Журавльова за підозрою у вибуху газопроводів "Північний потік". Його розшукували за Європейським ордером на арешт, виданим німецькою розвідкою. У жовтні суд у Польщі вирішив відмовити в екстрадиції підозрюваного в Німеччину і постановив негайно його звільнити.

Влада Німеччини в рамках розслідування підривів газопроводів "Північний потік" і "Північний потік 2" видала ордер на арешт сімох осіб.

Нещодавно ми повідомляли, що українець Сергій Кузнєцов оголосив голодування в італійській в’язниці — Німеччина підозрює його у причетності до підриву газопроводів "Північного потоку".

Раніше ми інформували, що у Польщі продовжили термін утримання під вартою українця, якого розшукує Німеччина у справі про "Північний потік".