Залужный отреагировал на обвинения в подрыве Северных потоков

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 17:23
обновлено: 17:36
Залужный отверг обвинения в подрыве Северных потоков
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: Залужный/Facebook

В материале The Wall Street Journal появилась информация о том, что немецкие следователи считают, что группа украинцев, которые якобы взорвали газопроводы "Северного потока" в Балтийском море, действовала под руководством тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Экс-главком отреагировал на эту публикацию.

Соответствующий комментарий Залужного появился под переводом статьи The Wall Street Journal на странице издания "Украинская правда" в Facebook в понедельник, 10 ноября.

В статье The Wall Street Journal говорилось о том, что немецкие следователи утверждают, что украинская группа, которая якобы осуществила подрыв газопроводов "Северного потока" в Балтийском море, действовала под руководством тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В ответ на этот материал Валерий Залужный написал: "Нам еще будет весело, но уж точно никогда не будет стыдно".

Залужний
Скриншот комментария Залужного/Facebook

Напомним, что в материале The Wall Street Journal говорится о том, что немецкая полиция, прокуратура и другие лица, знакомые с тонкостями дела, разработали, как они утверждают, "четкую картину того, как элитное украинское военное подразделение совершило атаки под непосредственным руководством тогдашнего верховного главнокомандующего ВСУ".

Отслеживая компании по прокату лодок, телефоны и номерные знаки, потсдамская команда заложила основу для того, чтобы немецкие власти выдали ордера на арест трех солдат специального украинского военного подразделения и четырех ветеранов-глубоководников. По их словам, целью диверсантов было сокращение нефтяных доходов России и ее экономических связей с Германией.

Как сообщалось, в сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток газопровода "Северный поток" и одной нитки "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм. В России возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

В августе этого года прокуратура Германии сообщила о задержании в Италии гражданина Украины Сергея Кузнецова. С 21 августа он находился в заключении в г. Риччоне, 16 сентября суд в Италии постановил экстрадировать Кузнецова в ФРГ. Его защита обжаловала решение.

Кроме того, 30 сентября в Польше задержали гражданина Украины Владимира Журавлева по подозрению во взрыве газопроводов "Северный поток". Его разыскивали по Европейскому ордеру на арест, выданному немецкой разведкой. В октябре суд в Польше решил отказать в экстрадиции подозреваемого в Германию и постановил немедленно его освободить.

Власти Германии в рамках расследования подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" выдали ордер на арест семерых человек.

Недавно мы сообщали, что украинец Сергей Кузнецов объявил голодовку в итальянской тюрьме — Германия подозревает его в причастности к подрыву газопроводов "Северного потока".

Ранее мы информировали, что в Польше продлили срок содержания под стражей украинца, которого разыскивает Германия по делу о "Северном потоке".

