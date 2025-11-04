Видео
Подрыв Nord Stream — подозреваемый украинец объявил голодовку

Подрыв Nord Stream — подозреваемый украинец объявил голодовку

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 14:36
обновлено: 14:48
Украинец Сергей Кузнецов, которого обвиняют в подрыве "Северного потока", объявил голодовку
Задержание Сергея Кузнецова. Фото: кадр из видео

Бывший украинский военный Сергей Кузнецов объявил голодовку в итальянской тюрьме. Германия подозревает его в причастности к подрыву газопроводов "Северного потока" в 2022 году.

Об этом сообщил его адвокат Никола Канестрини, передает ANSA.

Читайте также:

Украинец объявил голодовку в тюрьме в Италии

По словам защитника, Кузнецов содержится в тюрьме строгого режима с августа, когда его арестовали в провинции Римини по европейскому ордеру, выданному Германией. 31 октября он отказался от еды, протестуя против условий содержания и требуя уважения к своим базовым правам.

"Мой клиент просит лишь соблюдения элементарных принципов — права на адекватное питание, здоровую окружающую среду, достойные условия содержания и равное отношение к другим заключенным, в частности в вопросе свиданий с семьей и доступа к информации", — заявил Канестрини.

Адвокат также отметил, что с момента ареста 22 августа Кузнецов не получает диетического питания, совместимого с его состоянием здоровья, из-за чего его физическое состояние заметно ухудшилось.

Недавно Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции Кузнецова в Германию, после чего адвокат подал новое обращение в Верховный суд Италии.

"Голодовка — это тревожный сигнал не только для одного человека. Никто не должен доводить себя до таких крайних действий, чтобы добиться уважения к своим основным правам", — подчеркнул Канестрини, призвав Министерство юстиции Италии и руководство пенитенциарной системы срочно вмешаться, чтобы обеспечить условия содержания в соответствии с конституционными и международными нормами.

Напомним, 1 октября суд в Варшаве арестовал украинца по делу о "Северном потоке". Он будет оставаться под стражей, пока продолжается процедура рассмотрения дела.

Уже 6 октября суд продлил срок содержания под стражей украинского водолаза. Он будет оставаться заключенным еще 40 дней.

Северный поток – 2 суд Италия газопровод голодовка
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
