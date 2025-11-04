Українець Сергій Кузнєцов, якого звинувачують у підриві "Північного потоку", оголосив голодування

Затримання Сергія Кузнєцов. Фото: кадр з відео

Колишній український військовий Сергій Кузнєцов оголосив голодування в італійській в’язниці. Німеччина підозрює його у причетності до підриву газопроводів "Північного потоку" у 2022 році.

Про це повідомив його адвокат Нікола Канестріні, передає ANSA.

Українець оголосив голодування у вʼязниці в Італії

За словами захисника, Кузнєцов утримується в тюрмі суворого режиму із серпня, коли його заарештували в провінції Ріміні за європейським ордером, виданим Німеччиною. 31 жовтня він відмовився від їжі, протестуючи проти умов утримання та вимагаючи поваги до своїх базових прав.

"Мій клієнт просить лише дотримання елементарних принципів — права на адекватне харчування, здорове довкілля, гідні умови утримання та рівне ставлення до інших в’язнів, зокрема у питанні побачень із родиною та доступу до інформації", — заявив Канестріні.

Адвокат також наголосив, що від моменту арешту 22 серпня Кузнєцов не отримує дієтичного харчування, сумісного з його станом здоров’я, через що його фізичний стан помітно погіршився.

Нещодавно Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію Кузнєцова до Німеччини, після чого адвокат подав нове звернення до Верховного суду Італії.

"Голодування — це тривожний сигнал не лише для однієї людини. Ніхто не повинен доводити себе до таких крайніх дій, аби домогтися поваги до своїх основних прав", — підкреслив Канестріні, закликавши Міністерство юстиції Італії та керівництво пенітенціарної системи терміново втрутитися, щоб забезпечити умови утримання відповідно до конституційних і міжнародних норм.

Нагадаємо, 1 жовтня суд у Варшаві заарештував українця у справі про "Північний потік". Він залишатиметься під вартою, доки триває процедура розгляду справи.

Вже 6 жовтня суд продовжив термін утримання під вартою українського водолаза. Він залишатиметься ув'язненим ще 40 днів.